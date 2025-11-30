佘诗曼「新闻女王」的人生成长课 告别「老窦」更懂表达爱｜名人杂志

两年前，佘诗曼（阿佘）多了一个身份──新闻女王文慧心（Man姐）。虽然只是角色，但阿佘与Man姐在观众心目中似乎已经融为一体。如今《新闻女皇2》强势回归，剧中的Man姐依然运筹帷幄，现实中的她却在此时失去「老窦」许绍雄，但她选择跟Man姐一样，收起伤痛专心工作，阿佘坦言没想到「父女情」那么快完结，但此事令她成长，变得不吝啬地表达爱。无论是阿佘还是Man姐，硬朗背后还是有血有肉有温度的一个人。

撰文：霍淇、摄影：谭志光；服饰：Comme des garcons @Joyce boutique、Boinigan@Lane Crawford；场地：香港丽晶酒店

口硬心软

佘诗曼再演Man姐，可谓驾轻就熟，因这个角色已到入血程度，她回想起第一季首日开工，笑言紧张到心脏都跳到快死了一样，今次着起戏服的感觉已很不同，不需再磨合和揣摩，可以很专心地去发挥。《新闻女王2》今次加入了黄宗泽、夏文汐和蒋祖曼，三人都带来不少火花，阿佘指今次跟「死敌」黄宗泽就像是炮仗一样，两人每次见面都会砰砰声，也有攻击性和伤害性，她直言这种敌对关系很正，而且两人更会在现场设计更绝核的对白，很好玩；而养母夏文汐，阿佘笑言像火星撞地球的巨响般，两个人都是很执着、很有坚持、很清醒及有立场的人，「我根本就是她的copycat，因为是她带领我出身，所以遇强越强，见面都一定是顶嘴，一定是誓不两立！」阿佘认为这段关系写得很好，因现实中有很多父母与子女都是这般口硬心软，虽然知道是为对方好，但就是要争辩和硬颈。

被问是否希望将Man姐延续？阿佘笑言似乎已经足够，不想此角色拍到烂，要看编剧是否有更吸引的剧本。

黄宗泽同阿佘戏中是「死敌」，戏外亦经常斗嘴。

夏文汐饰演阿佘的养母，两人可谓火星撞地球，但性格又似到足。

佘诗曼想再尝试「女女CP」

至于突然成为「女女CP」的蒋祖曼，阿佘认为两人是真的有火花，因为很多时候剧情都是男角色去英雄救美，但今次就换成一个女性，觉得很正，更显示女性之间的互相欣赏与惺惺相惜。虽然阿佘指每次听蒋祖曼饰演的Diana讲「文慧心，我钟意你」时都会听得很舒服，但真的没想过两人会成为CP，「我吓一跳！见到一张咀嘴的照片，我马上发给她（蒋祖曼），不过我说也好，因为观众看得投入。」经常听到演员表示想尝试未试过的角色，「女女CP」对阿佘来说也是首次，对于是否有机会将这对CP延续？她坦言不知道，因这是Man姐和Diana的化学作用，若另开一套戏，就已经不是这两个角色，但如果有机会，亦不介意尝试。

阿佘认为就算多厉害的人，当离开舒适圈、去重新奋斗时，总会遇到好多困难，但只要坚持便会成功。

蒋祖曼与阿佘的「女女CP」令不少观众眼前一亮。

李施嬅、佘诗曼、高海宁送别于第二季一开篇便殉职的马国明。

佘诗曼不再吝啬表达真心

现实中的阿佘与Man姐、予人的感觉都是处变不惊及专业的女性，不过早前她在澳门出席活动时，提到「老窦」许绍雄（Benz哥）的病情，亦忍不住落泪，阿佘解释当日都提醒过自己，不要在别人开张时搞出甚么事情，但身为契女的她知道Benz哥的整个过程，故被问到时真的忍不住落泪。两人的父女情缘自多次合作演父女，阿佘指Benz哥是一个很开心又搞笑的人，有他在片场就不会闷，「每次合作都这么开心，而每次都是父女的角色，叫爸爸都很亲切。直到最后，他说既然是这样不如真的上契。」虽然没有刻意去做上契仪式，但两人知道有这份感情就足够，而她也没想过这段父女关系这么快就结束，「我也因为这件事而成长，我会懂得将这份感情藏在心，我真的相信他这么开心的人，会想我们继续开心。」

经过此事，令阿佘更感生命很脆弱和突然，「要更加珍惜眼前人，因你不知道何时会突然间没了，谁对你好，你就加倍对他好并让他知道，大胆地告诉对方『我紧张你、我当你是好朋友』。」虽然这些话可能很肉麻，但阿佘觉得有时一句话便会带给对方鼓励，所以现在不会吝啬自己对别人的真心。提到阿佘妈妈之前身体也出现了状况，阿佘指虽然妈妈也喜欢她享受事业，但现时都会尽量抽时间陪妈妈，「我自己也会有一个平衡，譬如前几天有人约我吃饭，我先看看妈妈的时间，她有时间我就跟她吃饭。」

阿佘坦言拍完第二季，不舍得Man姐的同时，也舍不得曾合作过的SNK和公开平台的同事。

「老窦」许绍雄的离世令阿佘非常痛心，同时亦更加感悟人生。

人生拼图未必全家福

阿佘演艺事业上的成就是大家有目共睹的，但她的人生似乎还欠一块感情上的拼图才算圆满，阿佘认为每幅拼图都是不同的风景，「那就不要选择一副全家福的拼图来砌，选择一副你喜欢的画面来砌，一样可以组织出一份很漂亮的画，或者很满意的人生。」对于爱情，阿佘的态度是，有就发展、享受那份快乐，若未有，就专注工作。

至于两年前阿佘凭《新闻女王》在《万千星辉颁奖典礼2023》中，破纪录第三度夺「最佳女主角」，更成为三料视后；今年她再成为视后大热人选，问有否信心再横扫颁奖礼？她坦言剧集正在播出，没想那么多，觉得现阶段观众能接受故事结构上的改变已很满足，当然有奖会开心，但也不会幻想。

阿佘目前将妈妈摆在第一位，任何安排都优先考虑妈妈。

阿佘两年前凭《新闻女王》破纪录第三度夺「最佳女主角」，更成为三料视后。