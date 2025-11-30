Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB三届视帝郭晋安承认离巢 与欧倩怡离婚后成笋盘转跑道 变上市公司董事身家传达五亿

影视圈
更新时间：13:56 2025-11-30 HKT
发布时间：13:56 2025-11-30 HKT

继日前91岁的影后罗兰被发现已于TVB官方网站的艺员名单中「消失」，疑似低调离巢后，TVB再传出有猛将低调离巢。效力多年、曾三度夺得《万千星辉颁奖典礼》最佳男主角的61岁视帝郭晋安，亦被发现已不在官网的艺员名单之列，引发外界揣测他已与TVB结束多年的宾主关系。 今日（30日）郭晋安回应传媒查询时，承认已离开TVB。

《金式森林》成郭晋安告别作？

郭晋安多年来凭借其出神入化的演技，塑造了无数经典角色。他曾三度荣登视帝宝座，分别凭2003年《戆夫成龙》的阿旺、2005年《阿旺新传》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行证明演技实力。早前他在TVB台庆剧《金式森林》中饰演的方仰天一角，再度展现其神级演技，被认为是问鼎视帝的大热人选，有望成为首位四届视帝。惟随著他离巢的消息曝光，能否再下一城，或将增添变数。

相关阅读：刘小慧罕谈旧爱郭晋安 亲解「嫌穷」分手真相：我对得起呢段感情 为苏志威狠飞安仔？

郭晋安：有得选择最幸福

对于是否已经离巢，以及网民对他可能无法挑战第四座视帝感到惋惜，郭晋安在接受传媒求证时，大方地表示：「多谢大家关心，明白大家可惜嘅原因！做咗咁多年嘅艺人，我认为最开心最幸福嘅就系有得选择，每条路都可以由自己去决定系最好不过！希望会喺更多嘅频道同大家见面！」

至于离巢后是否会将重心转移至打理上市公司的家族生意，郭晋安则透露不会只专注於单一领域，若有合适的剧本邀约，他仍然会考虑演出。而对于未来的具体计划，他则保持神秘，仅表示时机成熟时便会向大家公布，至于离开TVB的原因，他拒绝透露，更笑指：「大家估吓啦！」

相关阅读：郭晋安激罕谈及欧倩怡  自认性格一缺憾令前妻无所适从  离婚改善跟大仔关系？

家庭事业迎来转变疑转换跑道

近年郭晋安在家庭及事业上均迎来重大转变。去年五月，他宣布与欧倩怡离婚。而在事业方面，他早已为转型铺路。他与胞姊郭致因共同创立的保健及美容品牌「草姬集团」去年成功上市，郭晋安担任集团的非执行董事。集团上市后，郭晋安曾表示会慢慢减少幕前工作，专注发展家族生意。加上他投资有道，手持多个物业，有传其身家已高达五亿元，即使淡出娱乐圈，生活亦无后顾之忧。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 宏盛阁再发现遗体
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
4小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
14小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
5小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
19小时前
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
3小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
21小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
22小时前