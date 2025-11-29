Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Kep1er 12月打头阵来港开骚 EVERGLOW见面会粉丝福利加码

影视圈
更新时间：20:00 2025-11-29 HKT
发布时间：20:00 2025-11-29 HKT

韩国女团Kep1er及EVERGLOW早前宣布12月前后脚来港会粉丝，两团均选址西沙GO PARK，更有不少与粉丝互动的福利。当中EVERGLOW为回馈粉丝的热爱，将香港站的多项粉丝福利升级，合照环节改为4:4、4:2、4:1三种形式，让粉丝留下珍贵的纪念。

韩国女团 Kep1er今年1月参与「香港新春花车巡游」与粉丝短暂相聚后，将于12月6日回归香港舞台，举行《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》。虽然成员永恩因健康因素暂停活动，将缺席本次香港场演出，但其余6位成员将全力以赴，为Kep1ian（粉丝暱称）带来满载能量、毫不留白的震撼舞台。

相关阅读：泰国男团LYKN明日花车巡游演出好紧张 袭港最想饮咖啡食蛋挞 韩女团Kep1er晒广东话送贺年祝福

《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》
 
日期：2025年12月6日（星期六）
时间：下午5时正
地点：AXA 安盛创梦馆（西沙GO PARK）
票价：$1,599/ $1,199/ $799
公开发售：2025年10月31日(星期五) 中午12时起
购票网站：KKTIX 
详情请留意主办方公告
主办方保留活动异动之权利
 
粉丝福利详情：

门票$1,599：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、亲笔签名海报（200名）、亲笔签名即影即有（62名）、团体合照6：10（全体）、官方海报（全体）、小卡（全体）
门票$1,199：SOUND CHECK（100名）、HI-BYE（100名）、亲笔签名海报（30名）、亲笔签名即影即有（10名）、官方海报（全体）、小卡（全体）
门票$799：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE（50名）、亲笔签名海报（20名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

相关阅读：EVERGLOW遭内地品牌指控抄袭 新歌MV服装疑Copy蔡依林舞衣

K-POP女团EVERGLOW将于2025年12月7日再临香港，举行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，是EVERGLOW与新经理人公司CHXXTA合作，成员E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA展开新旅程后，首次来港演出。EVERGLOW特别录制影片向香港粉丝送上问候，表达想念，并透露正全力准备演出，希望带来更精彩、更贴近粉丝的舞台表演。

《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》

日期：2025年12月7日（星期日）
时间：下午5时正
地点：AXA 安盛创梦馆（西沙GO PARK）
票价：$1,299/ $799
公开发售：2025年10月30日(星期四) 上午11时起
购票网站：KKTIX
详情请留意主办方公告
主办方保留活动异动之权利
 
粉丝福利详情：

$1,299门票：签名会（40名）、SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：1（50
）、团体合照4：2（全体）、亲笔签名海报（180名）、亲笔签名即影即有（30名）、官方海报（全体）、小卡（全体）
$799门票：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：4（全体）、亲笔签名海报（20名）、亲笔签名即影即有（6名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
15小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
7分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
3小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
14小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
22小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
23小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
4小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
5小时前