Kep1er 12月打头阵来港开骚 EVERGLOW见面会粉丝福利加码

韩国女团Kep1er及EVERGLOW早前宣布12月前后脚来港会粉丝，两团均选址西沙GO PARK，更有不少与粉丝互动的福利。当中EVERGLOW为回馈粉丝的热爱，将香港站的多项粉丝福利升级，合照环节改为4:4、4:2、4:1三种形式，让粉丝留下珍贵的纪念。

韩国女团 Kep1er今年1月参与「香港新春花车巡游」与粉丝短暂相聚后，将于12月6日回归香港舞台，举行《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》。虽然成员永恩因健康因素暂停活动，将缺席本次香港场演出，但其余6位成员将全力以赴，为Kep1ian（粉丝暱称）带来满载能量、毫不留白的震撼舞台。

《2025 Kep1er Concert tour [Into The Orbit Kep1asia] in Hong Kong》



日期：2025年12月6日（星期六）

时间：下午5时正

地点：AXA 安盛创梦馆（西沙GO PARK）

票价：$1,599/ $1,199/ $799

公开发售：2025年10月31日(星期五) 中午12时起

购票网站：KKTIX

详情请留意主办方公告

主办方保留活动异动之权利



粉丝福利详情：

门票$1,599：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、亲笔签名海报（200名）、亲笔签名即影即有（62名）、团体合照6：10（全体）、官方海报（全体）、小卡（全体）

门票$1,199：SOUND CHECK（100名）、HI-BYE（100名）、亲笔签名海报（30名）、亲笔签名即影即有（10名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

门票$799：SOUND CHECK（50名）、HI-BYE（50名）、亲笔签名海报（20名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

K-POP女团EVERGLOW将于2025年12月7日再临香港，举行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，是EVERGLOW与新经理人公司CHXXTA合作，成员E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA展开新旅程后，首次来港演出。EVERGLOW特别录制影片向香港粉丝送上问候，表达想念，并透露正全力准备演出，希望带来更精彩、更贴近粉丝的舞台表演。

《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》

日期：2025年12月7日（星期日）

时间：下午5时正

地点：AXA 安盛创梦馆（西沙GO PARK）

票价：$1,299/ $799

公开发售：2025年10月30日(星期四) 上午11时起

购票网站：KKTIX

详情请留意主办方公告

主办方保留活动异动之权利



粉丝福利详情：

$1,299门票：签名会（40名）、SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：1（50

）、团体合照4：2（全体）、亲笔签名海报（180名）、亲笔签名即影即有（30名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

$799门票：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：4（全体）、亲笔签名海报（20名）、亲笔签名即影即有（6名）、官方海报（全体）、小卡（全体）