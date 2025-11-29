Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜五月天捐220万助救援行动及灾后重建 林盛斌联同棋人娱乐捐900万 不少艺人向慈善团体捐钱送心意

影视圈
更新时间：19:46 2025-11-29 HKT
发布时间：19:46 2025-11-29 HKT

社会各界继续支持受灾居民，圈中艺人透过不同渠道与方式捐助善款，台湾天团五月天成员阿信，亦留意到香港发生的火灾惨剧，阿信在社交网宣布与相信音乐及全体艺人，向「大埔宏福苑援助基金」捐赠220万，支援救援行动及灾后重建工作，「大火无情，人间有爱。面对火灾带来的巨大伤痛，我们深感悲痛，心怀牵挂。」而一直为观众带来欢笑声的林盛斌，近日与拍档经营棋人娱乐制作，推动不少演唱会举行，他在社交网站宣布，全体股东及员工捐出900万予「宏福苑援助基金」，林盛斌写道：「在此再一次向所有受灾局民致以深切慰问，同时诚挚感谢所有救援人员的无私付出。祝愿受灾居民能早日走出阴霾，重建家园。」

佘诗曼、杨秀惠捐100万

圈中不少艺人继续透过慈善团体，向受灾居民送上一份心意，保良局与东华三院分别在社交网站发文，感谢各界捐款支持，包括佘诗曼向保良局捐出100万、苏永康一家30万、杨秀惠100万、何猷君奚梦瑶一家100万、何猷亨100万、梁安琪100万、王祖蓝李亚男夫妇50万、胡杏儿30万、邓丽欣50万，而周柏豪则向东华三院捐出60万善款。

