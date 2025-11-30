Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代曾涉家暴风流小生内地风骚曝光  硬朗马步惹女粉丝心花怒放  两度离婚6月嫁女唔见影

更新时间：10:00 2025-11-30 HKT
发布时间：10:00 2025-11-30 HKT

现年74岁，曾在70年代红极一时的邵氏男星刘永，近年虽然鲜有在香港公开露面，但其动向依然备受关注。最近他与「夏蕙BB」黄夏蕙一同现身内地，出席纪念一代功夫巨星李小龙的活动，其精神矍铄的状态，完全不似年过七旬之人。

刘永罕现身状态一流

从现场影片可见，久未露面的刘永保养得宜，状态大勇。他头戴一顶黑色星形潮帽，配上一副抢眼的蓝色「乌蝇」太阳眼镜，身穿黑色中式企领外套及浅色牛仔裤，打扮年轻又时尚。尽管帽子和墨镜遮盖了他大半张脸，但仍可见其皮肤紧致，脸上皱纹不多。活动期间，他与身旁的夏蕙姨及其他合作伙伴谈笑风生，笑容满面，心情显得非常愉快。

相关阅读：黎燕珊大女结婚丨刘永做外父缺席婚宴原因成谜 饼印胞姊代出席 身份大有来头

 

刘永74岁马步稳功架十足

更令人惊讶的是，身型依旧高大挺拔的刘永，腰板毕直，当场应粉丝要求即席示范扎马。当年曾跟李小龙搭档演出《唐山大兄》和《猛龙过江》刘永，现时马步依然稳健，架势十足，功架丝毫不减当年，完美展现了昔日武打明星的风采。虽然今年6月，他与前亚姐冠军黎燕珊所生的女儿刘咏诗结婚时未有现身，但这次在活动中的绝佳状态，似乎在告诉大家他过得很好。

刘永曾离婚黎燕珊并涉家暴

刘永年轻时风流倜傥，在1983年与台湾女星戴良纯闪婚，惜婚姻仅维持一年，更因男方疑用刀袭击对方而离婚收场。1992年，刘永与首届亚姐冠军黎燕珊结婚，婚后育有一子一女。黎燕珊为家庭逐渐淡出幕前，但这段婚姻在2000年亮起红灯，夫妻关系决裂并闹上法庭。黎燕珊曾公开指控刘永有婚外情，成为离婚的导火线，但刘永则否认曾对她家暴。两人最终在2004年正式离婚。离婚后，黎燕珊独力抚养一对子女，多年后她选择放下怨恨，至今仍与刘永保持联络。

刘永曾遇骗案损失6万

刘永的感情路坎坷，他后来于2007年再娶比他年轻三十岁的内地女子黄丽燕，并育有两子，惜因年龄差距及生活习惯不同而再度分开。近年主力在内地发展的他，演艺事业上虽有《秦始皇》等代表作，但也曾遇上骗案，险些损失6万元人民币订金。

相关阅读：73岁黎燕珊前夫刘永激罕现身致敬蔡澜？面上一缺陷致颜值大跌 曾两度离婚涉家暴

