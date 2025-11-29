MAMA 2025丨Chapter 2得奖名单 GD扫三奖夺「年度艺人」大奖 Stray Kids获「年度专辑」全员爆喊

阔别7年再来香港的韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），首次选址香港启德体育园启德主场馆举行，香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。昨晚（28日）已颁发部分奖项，今日（29日）MAMA颁奖典礼颁发Chapter 2各个奖项，包括大奖。

MAMA 2025丨周润发拖GD领奖

韩星申升勋率先现身颁发「年度专辑（ALBUM OF THE YEAR）」，年度专辑大奖由男团Stray Kids的《KARMA》夺得，众成员激动落泪，表示在MAMA台上拿到这大奖不敢相信，经历很多事，互相安慰，互相了解，手牵手一起度过。周润发以压轴嘉宾身份登场，颁发「年度艺人（ARTIST OF THE YEAR）」，最终由G-DRAGON夺得年度艺人大奖。周润发拖住G-DRAGON手边行边跳走到台前，之后拥抱祝贺。G-DRAGON表示感觉不一样，悲喜交集，在偶像手中得奖非常荣幸。

男团Stray Kids凭《KARMA》夺得「年度专辑」大奖，众人揽住彼此肩膊上台，今次是Stray Kids出道七年来首次获得MAMA大奖，8位成员情绪表现激动，全员爆喊。队长方灿哽咽表示：「MAMA颁奖典礼是从我们还是练习生开始，就在电视上看到，而且真的很想站上来的舞台，获得这么大的奖，至今无法相信，首先想跟成员说『你们真的辛苦了』，我们真的经历很多事情，一起安慰彼此、理解彼此，乐向全世界的粉丝分享我们爱著的舞台、音乐，真的很幸福，得到这个奖，让我们觉得要更努力了。」

MAMA 2025丨Stray Kids多度慰问港人

升玟紧接发言：「我们走过来的路不容易，其中出现了许多分岔口，而在那些时刻，我们做了无数次选择与深思熟虑，正因如此，现在才有我们8个人站在这里。」其间提到大埔火灾时，Felix一度难忍悲痛，转身痛哭。

升玟期望以音乐慰藉罹难者家属：「就像我们队名『Stray Kids』所蕴含的意义一样，我们每一刻、每一分、每一秒都在徬徨、迷惘。我们和大家一样，希望成为能留在你们生命里，让那些曾让你们感到美好的瞬间，不留下遗憾的团体，并被长久记住，真心感谢你们的喜欢和爱。」最后，Felix表示：「向在这次事故中罹难的所有人致上深切的哀悼。我们会一直陪在大家身边，祈愿大家能早日走出伤痛，也希望灾后能迅速复原。」

MAMA 2025丨GD预告BIGBANG明年回归

而GD相隔多时再次在MAMA获得「年度艺人」大奖，再度发表感谢时，GD感慨道：「今天既是开心的一天，也是悲伤的一天，各种情绪交错。在MAMA的30周年能从我一直以来的偶像周润发前辈手上接过奖项，感到十分光荣。谢谢大家，我爱你们！」GD又透露BIGBANG明年回归：「明年就是BIGBANG出道20周年，明年我会和朋友们一起来，不再是一个人，像办派对一样地玩。」预告2026年会与BIGBANG身份现身。

MAMA颁奖典礼Chapter 2得奖名单：

年度艺人（ARTIST OF THE YEAR）：G-DRAGON

年度专辑（ALBUM OF THE YEAR）：Stray Kids

最佳女团（BEST FEMALE GROUP）：aespa

最佳OST（BEST OST）：Huntrix《Golden》（from《猎魔女团》）

WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE

最佳突破艺人（BREAKTHROUGH ARTIST）：ALLDAY PROJECT

最受喜爱亚洲歌手（FAVORITE ASIAN ARTIST）：JO1

MUSIC VISIONARY OF THE YEAR：《猎魔女团》

K-BEAUTY ARTIST：Hearts2Hearts

最佳女子舞蹈表演组合（BEST DANCE PERFORMANCE FEMALE GROUP）：aespa《Whiplash》

最佳男歌手（BEST MALE ARTIST）：G-DRAGON

SUPER STAGE ARTIST：TOMORROW X TOGETHER

最佳编舞（BEST CHOREOGRAPHY）：aespa《Whiplash》

FAVORITE RISING ARTIST：izna

最佳男子个人舞蹈表演（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）：G-DRAGON《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》

