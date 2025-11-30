Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘嘉玲结婚17年坚持不生亲揭「有小孩不会快乐」惊人原因 60岁送自己一份极限挑战礼物

刘嘉玲与梁朝伟结婚17年，早前曾在内地综艺节目《一路繁花2》中，与嘉宾讨论生育问题，近日在节目中再被后辈赵柯淳问到：「想过如果有小孩的话会快乐吗？」刘嘉玲的回答，展现出其人生的独特见解与豁达态度。

刘嘉玲与小孩互动感快乐

面对后辈的提问，刘嘉玲坦言与小孩互动的当下会感到快乐，但她认为时间拉长来看便不一样：「大部分时间都不会快乐。」刘嘉玲解释有小孩就等于有一辈子的牵挂，当中的责任如同一个沉重的担子，会永远扛在自己身上。正是因为对责任的深思熟虑，让她在生育问题上感到犹豫：「我想过好自己这一辈子。」

刘嘉玲并非首次公开表达自己的生育观，她曾在节目中直言「我就是不想生」，霸气回应外界对于「没有下一代人生不完整」的质疑。刘嘉玲认为人生的圆满，并非只有传宗接代，即使选择不生育，也能过得幸福自在。

刘嘉玲与年轻嘉宾打成一片

12月便迎来60岁生日的刘嘉玲，在节目中展现惊人的活力与年轻心态。刘嘉玲与年轻的嘉宾打成一片，甚至被怂恿挑战溶洞高空蹦极。刘嘉玲事后云淡风轻地表示，这是送给自己60岁的生日礼物。

