杨千嬅神情肃穆全黑衣低调抵红馆 演唱会今晚如期举行 首场连同六场周边收益全数捐出

杨千嬅将于今晚（11月29日）起于红馆举行一连六场《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》，因应大埔宏福苑五级火，主办单位发出声明，指会如常举行，并将首场演唱会收益，以及六场演唱会的周边产品全数盈利，拨捐东华三院，支援火灾救援及灾后重建工作。

全黑打扮的杨千嬅戴上口罩抵达红馆

今日下午四时许，有网民在小红书上载多张杨千嬅抵达红馆的相片，全黑打扮的杨千嬅戴上口罩乘坐七人车到场，红馆后台有不少工作人员守候，他们清一色穿上黑色衫，大家都未有有太欢乐气氛，杨千嬅落车后先与工作员打招呼，接着再与在场fans挥挥手，便走入红馆后台，为今晚演出做准备。

杨千嬅望以实际行动回应社会需要

大埔宏福苑11月26日发生五级火，伤亡枕藉，至今仍有约200人失联情况不明，无数家庭被摧毁，搜救工作持续，无数灾民需要不同的支援，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，演艺界调整原有的娱乐节目安排，有部份宣布延期或取消，以示哀悼及避免占用公共资源。杨千嬅演唱会的主办方曾发公告，指发生宏福苑火灾事故后，杨千嬅与团队跟全港市民一样深感沉重悲痛：「在这艰难时刻，《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》望以实际行动回应社会需要，共同携手渡过难关。」

演唱会首场收益与及周边产品全数盈利捐出

声明指经与团队慎重商讨后，因档期与制作限制无法调整，加上许多来自世界各地的歌迷已为此行安排机票与住宿，几经思量，演唱会将如期举行，并作出3大安排：「1. 取消赠送花篮，诚摰呼吁所有圈中友好与歌迷，将原定用于购买花篮的款项，转捐至「东华三院」等本地募捐平台作救灾用途。2.捐赠首场收益及周边产品所有盈利，首场演唱会收益，以及六场演唱会的周边产品全数盈利，我们将拨捐东华三院，支援火灾救援及灾后重建工作。3. 调整演出内容，我们已取消原定的烟火特效，并对部分演出内容进行调整，以合适状态与各位相聚，透过音乐传递温暖与力量。」

