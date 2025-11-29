Tyson Yoshi夫妇联同合作伙伴捐出100万家电 协助受灾居民日后逐步恢复日常生活

Tyson Yoshi在网上发文，表示会联同合作伙伴捐出100万家电，帮忙受灾居民之后逐步恢复日常生活，更呼吁有意帮忙的厂商或品牌联络他们，大家共同协助，帮灾民渡过难关。

「近日香港发生严重火灾，多个家庭受到不同程度的影响。我与公司团队一直密切关注相关情况。

重建家园是一段漫长的过程，并非一朝一夕可以完成。经过内部商讨后，我们决定联同合作伙伴，捐出价值港币 1,000,000 元的家电产品，在未来不同阶段提供支援，协助受灾居民逐步恢复日常生活。

灾后的需要会随时间而转变。早期或以住宿、食物及保暖物资为主，其后则逐步需要生活器具及基本家电，以便重新建立稳定的生活节奏。

同时，我亦希望有能力及资源的厂商或品牌，如有意参与支援行动，欢迎主动联络我或我的团队（[email protected]）。只要能够协助受灾家庭，我们均愿意协调合作，共同尽一分力。

感谢所有前线人员的付出，亦衷心期盼受影响的家庭能够早日重获平安与安定。」