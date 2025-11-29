Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

滨崎步上海骚「被取消」对空凳坚持「一人演唱会」 另一女星演出中途遭「强制中止」带离场

日本歌姬滨崎步原定今日（29日）在上海举行巡唱，但昨日公告指突收到通知，巡唱被逼取消，滨崎步提到200名工作人员花了5日搭建的舞台，都被逼要拆除，直言对此难以置信。滨崎步昨日决定进行「一人演唱会」，面对空无一人的观众席完成整场演出，画面曝光后让fans非常心痛。

滨崎步后再有歌手终止演出

由于中日关系紧张，近期很多日本艺人宣布取消在内地的活动。就算继续在内地演出，不代表可以顺利过渡。除滨崎步开骚前夕被逼煞停外，日本歌手大槻真希昨晚（28日）在上海万代嘉年华演唱动漫《海贼王》的歌曲时，舞台突然断电，等到灯光再次亮起，大槻真希被通知要即时停唱，并露出超级错愕的表情。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜日本天后滨崎步支援香港灾民  取消上海骚烟火表演：为香港祈祷

大槻真希遭工作人员又强行拿走咪高峰，要她立离开舞台，主持人更直接广播宣布「本次演出到此结束」。事后，大槻真希在社交网限动转贴公司声明，表示活动演出遇到「不可抗力因素」，不得已提前中止，11月29日的演出也同样取消。

大槻真希遭遇网民感震惊

网民对大槻真希的遭遇表示：「我还以为仇家要上台复仇，她要急忙撤退了⋯⋯哪怕让人家唱完这一首歌，哪怕让人家跟观众道一个别，哪怕不说话只是挥手道别，甚么也不说，甚么也不解释，不尊重契约，不尊重商业，不尊重艺术，不尊重台下观众。」

相关阅读：滨崎步上海演唱会被取消：无意对不了解的事发表评论 日前发文关注香港大火特意删烟火表演

滨崎步今年6月香港演唱会：

