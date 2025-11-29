大埔宏福苑五级火丨黎明2026红馆演唱会预售宣布延期 原定12.1信用卡优先购票

黎明《黎明 LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会 2026》上周宣布将于明年3月22至29日在红磡香港体育馆举行，票价分别为$1380及$680，信用卡独家优先购票，原定于2025年12月1至5日透过HotdogTIX发售。但11月26日香港大埔宏福苑五级火，导致逾百人伤亡，包括一名37岁消防员殉职。黎明演唱会主办方寰亚昨日（28日）发通告优先购票将会延期。

影视娱乐活动相继调动

大埔宏福苑日前（26日）发生五级火灾，多个影视娱乐活动及演唱会等相继宣布延期或取消。黎明将于明年3月举行的《黎明LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会 2026》，寰亚昨日在IG发出通告：「原定于12月1日进行的东亚银行信用卡独家优先订票《黎明LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会2026》将会延期。」其他详情稍后再作公布。

黎明暂定举行八场红馆骚

黎明于明年3月在红馆举办八场演唱会，早前公开宣传海报，见到黎明站在船头，打扮威风凛凛，身旁有以船长打扮的独眼兔，帽上有大楷「R」，似乎是代表ROBBABA。而黎明两年前曾在红馆举行10场演唱会，当时适逢兔年，宣传海报及短片都见到有可爱兔仔，演唱会更有兔仔影片播放。

