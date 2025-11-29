刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨

刘松仁近年淡出幕前，生活低调，间中参与舞台剧制作。近日，圣玛加利大堂的官方YouTube频道上载了一段名为「与刘松仁共赴一场心灵之约」的影片。片中，刘松仁分享与亡母相处往事，罕有地深入剖白自己复杂的家庭背景和童年岁月，坦言因父亲有两位太太，令母亲极度缺乏安全感，从而对他实行严厉管教，使他一度心生怨恨。

刘松仁剖白复杂家世

在分享会中，刘松仁公开提及自己的家世，指爸爸很早已离世，因此主要都是由妈妈管教他。他说：「我爸爸有两个老婆，我哋呢边系细房，所以我妈妈好无安全感，佢将所有安全感放晒喺我身上，所以对我管教得好严厉，严厉到一个不近人情嘅地步。」刘松仁形容自己小时候是个顽皮的「街童」，母亲的严苛让他一度感到难以接受，甚至产生怨恨，不明白为何妈妈不能像别人的母亲一样温柔。然而，随著年岁渐长，他才慢慢理解，母亲的严厉其实源于她的不安与爱。他感悟地说：「今日我拥有的一切，都是来自妈妈的严厉」，正是母亲当年的管教，才塑造了今日的他，让他学会纪律和坚持。这份迟来的理解，也让他解开了多年的心结。

相关阅读：76岁刘松仁最新近照曝光 真实状态一反常态令人震惊 屡传健康出现问题坚拒「出山」拍戏

刘松仁修补母子关系

影片中展示了多张刘松仁从未公开的家庭照片，当中可见他的兄长以及父母的样貌。他在分享会上，大谈如何修补与妈妈的关系，由花更多时间陪伴妈妈，到与妈妈拥抱、牵手等，他也花了不少心力：「我谂我阿妈，可能几十年都冇畀男人揽过……我就揽住佢，佢初初都唔自然，但慢慢佢就将个头挨喺我膊头度。我知道，佢揾到一个依靠。」他更分享，如何开始在日常中与母亲建立更亲密的联系：「我哋去行街，我会拖住佢只手。佢一开头都好唔惯，会缩开，但慢慢佢就习惯咗，有时仲会主动伸手过嚟。」他认为真正的孝顺与金钱、物质无关，而是知道父母内心需要、最缺乏的东西，可付出这些才称得上真正的孝顺。

相关阅读：江美仪「代言人」上身？亲证刘松仁中风身体欠灵活：要啲时间休息