大埔宏福苑五级火｜移居台湾男星晒玩乐照被质疑无视家乡有难 被批后删文急发灾情Po补镬？

11月26日大埔宏福苑发生五级大火，灾情惨重夺去过百人性命，引发全球关注。许多网民心系灾区，各地艺人也纷纷发声、捐款救灾，展现了「一方有难，八方支援」的精神。然而，在众多艺人为灾情表达关切之际，近年移居台湾的余文乐却因一则IG贴文引发争议。

余文乐火灾后分享玩乐照惹争议

有网民发现余文乐昨日（27日）在IG分享了一张他骑电单车的黑白玩乐照片，并配文「Road trip 男人的浪漫」。此举与当时全城关注火灾的悲痛气氛形成强烈对比，被认为在时间点上相当不妥，随即惹来部分网民批评，质疑他对香港的火灾漠不关心。

余文乐急删玩乐照连出灾情Po

随著批评声浪渐起，余文乐很快便将该则引起争议的贴文删除，目前在他的IG上已不见此照片。其后，他亦透过IG的限时动态，连续分享了多则关于香港火灾的新闻报导，似乎是希望借此表达对灾情的关注，并平息网民的质疑。

