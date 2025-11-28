MAMA 2025丨Chapter 1得奖名单 ROSÉ《APT.》获年度歌曲 ENHYPEN出道5年夺大赏泪洒舞台

韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）阔别7年重临香港，今、明（11月28日、29日）两日MAMA颁奖典礼，首次选址香港启德体育园启德主场馆举行。香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。MAMA颁奖典礼Chapter 1 已完满颁发多个奖项。

MAMA 2025丨Rosé缺席颁奖礼拍片致谢

朱智勋颁发「年度歌曲」，由BLACKPINK成员Rosé凭《APT.》夺得，由于得奖者Rosé缺席MAMA，则透过影片分享获奖感受，表向粉丝表达谢意。至于年度Fans’ Choice奖则由出道5年的ENHYPEN获得，成员激动落泪。

MAMA 2025丨CORTIS出道100日夺「最佳新人」

最佳新人（BEST NEW ARTIST）由刚庆祝完出道100日的男团CORTIS，以及女团Hearts2Hearts分别夺得。CORTIS日前才宣布官方粉丝名称为「COER」，今晚在MAMA上夺得「最佳新人」，众成员相当感动。队长Martin发言时悼念火灾死难者外，成员James（赵雨凡）则用英文感谢粉丝支持：「我们才刚出道100天，能拿到新人奖是莫大的荣誉，谢谢我们的粉丝带给我们那么大的支持与力量。这是第一次喊出我们粉丝的名字，谢谢COER！爱你们。」

MAMA颁奖典礼Chapter 1 得奖名单：

年度歌曲（SONG OF THE YEAR）：Rosé and Bruno Mars《Apt.》

年度FANS' CHOICE（FANS' CHOICE OF THE YEAR）：ENHYPEN

INSPIRING ACHIEVEMENT：Super Junior

全球流行歌曲（GLOBAL TREND SONG）：IVE《REBEL HEART》

最佳新人（BEST NEW ARTIST）：CORTIS、Hearts2Hearts

全球最爱表演组合（FAVORITE GLOBAL PERFORMER）：IVE

最受喜爱男团（FAVORITE MALE GROUP）：BOYNEXTDOOR

最受喜爱女团（FAVORITE FEMALE GROUP）：IVE

TELASA全球喜爱艺人（TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST）：ENHYPEN

FANS' CHOICE Top10 男团（FANS' CHOICE MALE）：ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、

FANS' CHOICE Top10 女团（FANS' CHOICE FEMALE）：BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle

