英皇集团杨受成杨政龙率艺人捐款超过港币2000 万元 连同李幸倪明年演唱会全数收益 支援大埔宏福苑受灾居民重建家园

大埔宏福苑遭遇严重火灾，造成重大伤亡，社会各界深表关切与哀痛。英皇集团日前已透过英皇慈善基金及时为灾民送上日常生活物资以解决居民燃眉之急，亦会为接近 2000户居民提供全新床褥作后续支援。为进一步支持受灾居民日后漫长的重建家园之路，集团主席杨受成博士、副主席杨政龙先生率领英皇娱乐一众艺人为受灾居民提供关怀与支援，协助他们渡过难关。为支持受灾居民的过渡安置及社区重建工作，英皇集团主席杨受成博士透过「杨受成慈善基金」捐款港币 1,000 万元、副主席杨政龙先生以个人名义捐款港币 100 万元；除昨日谢霆锋以「美狮锋味摇滚美食节」名义捐款港币 500 万元外， 古巨基、容祖儿、蔡卓妍（阿Sa）都各自捐了港币 100 万元，还有李克勤、陈伟霆、惠英红、钟欣潼、温碧霞、曾比特、洪卓立、许靖韵及霍汶希等纷纷响应，全数合共捐款超过港币 2,000万元。

集团已展开内部员工募捐行动

另外，于明年 2 月 7 及 8 日举办《 GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱会的李幸倪，在老板杨受成博士全力支持下，将两场演唱会的全数收益捐出作救灾重建用途。同时，集团亦已展开内部员工募捐行动，与社会同心，一同支援宏福苑居民。集团主席杨受成博士表示：「眼见这次的无情火灾令无数家庭顿失家园与挚亲，我感到非常痛心，期盼伤者早日康复，并祝愿所有受影响人士能够逐步走出伤痛，重拾生活。亦向不分昼夜投入救援工作的消防、警务、医护人员及每一位救灾人员表达崇高敬意。『逝者安息，生者坚强』，重建家园之路漫长，我们略尽绵力，希望可以与社会大众一同为受灾人士缓解困境，一同渡过难关。」

容祖儿表示好悲痛

副主席杨政龙先生表示：「我们于昨天早上已紧急送上应援物资以缓解居民的即时需要，我们亦期望透过是次捐款及动员集团义工，让集团上下希望能够出一分力，帮助宏福苑居民跨过难关，协助他们应对当前困境，助力社区重建复元。」容祖儿表示：「当得知大埔火灾事故发生，我感到好震惊、好悲痛，有感世事好无常。这两天一直持续关注事件，我对殉职的消防员、失去亲人、失去家园的宏福苑居民致以最真切的关怀，亦感谢无比英勇的救灾人员。我希望受灾者可以早日安顿下来，帮助大家重新生活。」蔡卓妍表示：「这次火灾带来严重伤亡，受灾居民家园被摧毁，我们感到非常难过。对于不幸殉职的消防员及遇难居民致以沉痛哀悼，并感谢各位救火英雄及前线救援人员的努力不懈。」钟欣潼表示：「我同所有香港人一样，心系大埔灾区，愿不幸离世的居民安息，伤者早日康复。祝愿所有受影响人士早日走出阴霾，重拾正常生活。」李幸倪表示：「连日来得知社会各界踊跃捐输，我很感动老板支持我想将全数演唱会收益捐出来的想法，希望可以以此行动集结更多力量，协助缓解他们后续重建家园的巨大压力。」

