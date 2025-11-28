周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫

现年74岁、近年屡传身体不适，甚至一度被误传死讯的两届香港金像奖影帝郑则仕（Kent哥），最近开设了小红书帐号，积极与粉丝互动，并亲自辟谣，证明自己健康仍在。日前，他在一则影片中罕有地提及初入行时的往事，更一度感触落泪，原来其演艺生涯的启蒙恩师，竟是天王巨星周润发。

郑则仕忆往事泪满眶

影片中的郑则仕，虽然头发日渐稀疏，满面白须十分苍老，但精神尚算不错。当他回忆起70年代在TVB的岁月时，情绪突然变得激动，哽咽地表示，当时有一位TVB当红小生，不仅没有看不起他这位新人，更对他在演戏和做人方面循循善诱，是他演艺路上的「师傅」。郑则仕在片中直言：「我真的很崇拜他，很感谢他，是他教晓我如何做人、如何演戏。」讲到激动之处，Kent哥更是泪光闪闪，场面令人动容。

郑则仕：多谢他给我做跟屁虫

郑则仕忆起当年在TVB的岁月，表示「师傅」虽然也是年轻人，不过能力很强，也很爱玩，但拍戏极为认真，虽然郑则仕当时只能在综艺节目中当小角色，不过他也很开心，因为这是他梦寐以求的工作。郑则仕指，「师傅」当时已是TVB的小生，但仍非常非常努力，闲时不断钻研演技，亦不时给他指点。郑则仕感激地表示，当年多得这位「师傅」给他机会，让他可以像「跟屁虫」一样跟在身后学习，这段经历对他日后的发展影响深远。

郑则仕：他是我最敬爱的男人

郑则仕表示，跟在「师傅」旁边有3、4年，到他有机会当主角时，这名恩师就特意跟他说，一定要建立自己的风格和个性，郑则仕亦随之变得成熟，这可算是铺平了他之后的影帝路。难怪郑则仕激动得眼有泪光地表示，他就是自己毕生最敬爱的男人。

巨星背影揭晓恩师身份

虽然郑则仕在片中未有指名道姓，但他口中的这位恩师是谁，影片的开头早已给出答案。影片以一个高大熟悉的背影作开端，而这个背影的主人，正是在影坛地位举足轻重的周润发。

周润发善行再获赞赏

这段影片揭示了周润发鲜为人知的一段善行。作为一代巨星，他不仅在幕前贡献了无数经典角色，私底下提携后辈的善举，更让人看见他温暖重情的一面。郑则仕这次真情流露的感谢，让外界得以一窥两位影帝在成名前的深厚情谊，也让大众再次感受到周润发的巨星风范与无私胸襟。

