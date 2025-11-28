Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

43岁性感女神超豪生活曝光 住西半山楼王饱览无敌海景 失婚后继续富贵叹世界

现年43岁的前「晶女郎」孟瑶，早年凭着出众的身材，在王晶电影《七擒七纵七色狼》、《我老婆系赌圣》中的性感情兼疑似露点演出，成功在出位，更是不少男士心目中的女神。近年甚少公开露面的孟瑶，现时定居美国洛杉矶，除了照顾儿子之外，还积极进修演技，勇闯荷里活，更由演员升呢做制片人。最近孟瑶难得返香港，相约好友孖细仔坐游艇出海，又在社交平台大晒西半山豪宅无敌靓景！

孟瑶减少作性感演出

2019年孟瑶离婚后曾「回流」香港发展，并进驻曾有「亚洲楼王」之称的西半山豪宅天汇。成为人母后的孟瑶，近年开始减少作性感演出，亦甚少公开露面，近日难得返港，她就在IG的限时动态上载了段风景影片，并写道：「I love my home in HK.」从影片所见到她身处居高临下的豪宅内，对着窗外的无敌大海景，景观十分开扬。而孟瑶过往都分享过豪宅内的照片，其客厅极之阔落，除了大露台之外，饭厅更摆放了一张超大圆枱，尽显超豪气派。

孟瑶勇闯荷里活

孟瑶在2008年与经营内衣生意的富二代周磊结婚，获老爷送赠位于北京朝阳区的三千呎豪宅，其后于2010年诞下儿子Dustin，不过两人在2019年离婚。之后孟瑶宣布觅得新欢，并在2022年9月突然宣布在美国诞下细仔Austin，但一直未有透露BB父亲身份。淡出幕前一段时间的孟瑶，近年开始向荷里活发展，并参与制片工作，她首部电影作品《Face Blindness》，曾获得亚洲电影家协会「最佳外语影片」，成绩不错。有时间便与和儿子而她在美国加州富豪区马里布的豪宅，亦是背山面海，屋内设计主为白色调，宽敞阔落，空间感十足，背山面海之余仲有超大花园，坐拥完美景观。

