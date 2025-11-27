大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，已造成最少44人死亡、66人受伤，包括一名殉职消防员。TVB新闻主播陈嘉欣昨日在宏福苑火灾现场作直播报道，其后返回录影厂主持晚间新闻。有眼尖的网民发现，陈嘉欣在新闻结尾时的声音明显颤抖，是其十多年来报道新闻时极为罕见。

陈嘉欣传大埔长大

网上一度流传陈嘉欣在大埔长大，曾居于宏福苑，因此对宏福苑的灾情感受至深，在镜头前流露出真情一面。据悉，陈嘉欣在沙田广源邨成长，并非宏福苑居民。却无损网民对陈嘉欣专业表现感到敬佩，又留言大赞陈嘉欣是「真实版新闻女王」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉

陈嘉欣昨日曾到大埔事故现场作直击，留守数小时后，返回录影厂报道晚间新闻。陈嘉欣更换上黑色套装，以低调而肃穆的方式，向火灾中的死者表达哀悼。陈嘉欣在直播现场，条理清晰又反应敏捷，将最新的灾情及救援进展，准确地传达给每一位观众。

陈嘉欣情绪波动

但陈嘉欣到晚间新闻临近尾声时，镜头再次转到火灾现场的直播画面，陈嘉欣的声音却出现不易察觉的颤抖。有网民指，导演似乎察觉到陈嘉欣的情绪波动，随即切换到广告，避免可能出现的直播中断。

陈嘉欣邻居爆料

有自称是陈嘉欣旧邻居的网民透露，陈嘉欣早在少女时期，已展现出非凡的胆识和新闻触觉。当年陈嘉欣居住的楼宇曾发生一宗轰动的抢枪案。陈嘉欣竟第一时间冲出走廊，用手机拍下现场画面，这段珍贵的片段，最终更被电视台采用播出。

陈嘉欣获网民称赞

陈嘉欣并非在宏福苑长大，但对灾情的同理心，以及在巨大压力下仍能保持专业的表现，赢得网民一致赞赏。有网民留言：「佢真系好专业，以记者身份报道返自己家园火灾，虽然唔系真，但都好敬佩佢强忍情绪继续做嘢嘅精神」、「专业嘅记者系值得尊敬」、「我都有睇佢呢Part，表达清晰、反应快、语气自然专业。无容置疑系一个非常非常优秀嘅记者」、「人系感情动物，有情绪好正常」、「一直都觉得陈嘉欣好优秀」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨陈家乐连诗雅「夫妻档」圣诞活动 佘诗曼亮灯仪式今日齐延期 容祖儿许冠杰采访活动取消丨持续更新

41岁的陈嘉欣2005年于香港大学商学院毕业，曾任职娱乐新闻记者，其后转到报馆担任港闻版记者，直到2011年转投TVB港闻组，由港闻记者升为高级记者，两年后成为主播，2016年陈嘉欣更获晋升为TVB新闻部历来首位「总记者」，两年后再晋升为助理采访主任。

陈嘉欣刘晋安曾情侣档采访

陈嘉欣于2022年被爆与前新闻主播刘晋安结婚，二人拍拖长达9年。陈嘉欣与刘晋安经常以情侣档出外采访，亦会一同报道新闻。刘晋安在美国出世，2011年加入TVB，初时为明珠台记者，之后转到翡翠台兼任新闻主播。2015年为进修决定停薪留职，虽然翌年曾复职，但同年8月离巢，报读香港中文大学法学专业证书课程，现为执业大律师。