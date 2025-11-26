MAMA 2025丨myTV SUPER直播频道505 tvN Asia全程直播  周润发、杨紫琼、GD、朴宝剑汇聚启德

韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）阔别多年后，确定将于11月28日至29日重临香港，TVB宣布将于myTV SUPER直播频道505 tvN Asia全程直播，并注明11月28-29日、下午4时半的红地毯以及6点半颁奖典礼，myTV SUPER直播频道都会全程直播。本届MAMA颁奖典礼将首次选址香港启德体育园启德主场馆举行，为K-POP粉丝带来一连两日的顶级视听飨宴。届时多名顶级国际巨星将汇聚启德主场馆，影帝周润发（发哥）将以压轴颁奖嘉宾身份惊喜现身，这将是周润发相隔十年，再登上K-POP颁奖典礼舞台。周润发上次现身MAMA时，曾与PSY共同演绎经典「骑马舞」，将现场气氛推向高潮，今次再度颁奖当然瞩目。

MAMA 2025丨朴宝剑、金惠秀任主持

《MAMA》大会除公布周润发于11月29日压轴登场外，日前已陆续公开其他颁奖嘉宾身份，杨紫琼会于11月28日颁奖，其余25位韩星有朱智勋、任时完、安孝燮、朴炯植、李光洙、李到𬀪、高允贞、鲁尚炫、卢允瑞、申升勋、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩真、李洙赫、李濬荣、李浚赫、张度研、全余赟、曹世镐、曹柔理、曹扞决（曹瀚结）、车珠英、崔大勋、李惠利。而男星朴宝剑将会担任首场主持，而女星金惠秀接力主持第2日颁奖礼。

相关阅读：MIRROR成军7周年庆祝活动浪接浪 AL演唱会宣布加推1场 姜涛接力开4场个唱

MAMA 2025丨超强颁奖嘉宾阵容：

MAMA 2025丨Super Junior、IVE参与演出

此外，《MAMA》每年都会邀请超强演出名单表演，今年亦不例外。11月28日有Super Junior、ENHYPEN、IVE、i-dle、TWS、TREASURE、BABYMONSTER、NCT WISH、MEOVV、BOYNEXTDOOR、Hearts2Hearts、BUMSUP、ALPHA DRIVE ONE、MIRROR。

MAMA 2025丨表演嘉宾吸睛

而11月29日的表演名单更加吸睛，分别有「GD」G-DRAGON（权志龙）、CORTIS、Stray Kids、TXT、aespa、RIIZE、ALLDAY PROJECT、ZEROBASEONE、izna、JO1、KickFlip、IDID、TOMORROW X TOGETHER及日本街舞新星Kyoka。

相关阅读：MAMA 2025丨周润发、杨紫琼任嘉宾 GD、aespa、朴宝剑等韩流巨星月底齐聚启德主场馆 即睇出席名单

MAMA 2025丨人气演出歌手团队名单：