曾一曲红遍全港「千禧女神」超低胸身材迫爆  曾认恋爱脑贴错仔  淡出娱圈廿年转行成绩佳  

影视圈
更新时间：16:00 2025-11-26 HKT
发布时间：16:00 2025-11-26 HKT

现年43岁的李茏怡（现名李宜铮），因拥174cm身高及丰满身材而吸引了不少粉丝，其中更凭一首《夜游杜拜》红遍香港乐坛，之后以拍电影为主，但却演艺事业发展平平，其后便淡出幕前转行珠宝业。李茏怡近日在个人社交平台上传一辑极度性感的照片，一袭极低胸晚装尽骚迫爆身材，非常吸睛！

李茏怡骄人上围呼之欲出

从李茏怡IG分享的相片可见，她身穿一袭闪银色的极低胸吊带短裙晚装，配上典雅的珍珠颈链和发髻，在夜色与花丛的衬托下，画面极其诱人。晚装的剪裁极为大胆，完全突显了她丰满坚挺的「迫爆身材」，骄人上围几乎呼之欲出，火辣程度令人眼前一亮，完全看不出岁月在她身上留下的痕迹。

李茏怡变国际得奖珠宝设计师

李茏怡早年以模特儿身份入行，后签约成为歌手。虽然星途不算大红大紫，但其代表作《夜游杜拜》至今仍是K场经典，也让她有了「一曲歌手」的称号。其后她转往影坛发展，可惜事业一直未见起色，便逐渐淡出娱乐圈。

李茏怡扬威「珠宝界奥斯卡」

不过，李茏怡并未因此停下脚步，反而积极进修增值自己。她先在香港中文大学修读时装设计，其后再攻读GIA珠宝鉴证文凭课程，并全心投入珠宝设计的领域。她的努力终获回报，其设计作品近年在被誉为「珠宝界奥斯卡」的英国金匠工艺与设计大奖（GCDA）中获奖，成功转型为备受国际认可的珠宝设计师。

李茏怡曾受情伤「贴错仔」

事业迎来第二春，但李茏怡的感情路也曾历经波折。2003年，她凭著为张玉珊的「修身堂」拍摄广告而一炮而红，其丰满身材成为焦点。然而，当时有报导指她因沉迷与高大男友的恋情，不但收起性感，更不断推掉工作，导致事业一落千丈。直至对方移情别恋，她才猛然醒觉，更公开自嘲「贴错仔」，落得人财两失的下场。幸好，老板张玉珊最终选择再次重用她，让她有机会挽回事业。

