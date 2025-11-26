Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

带阿姐看世界丨周奕玮离奇消失官网 资料被急删除名惹揣测 IG改文泄玄机

影视圈
更新时间：17:00 2025-11-26 HKT
发布时间：17:00 2025-11-26 HKT

由汪明荃（阿姐）联同「三大乖孙」周嘉洛、阮浩棕、周奕玮，与及老公罗家英主持的全新TVB旅游节目《带阿姐看世界》于周日晚（11月24日）首播。首站由「搞笑担当」周嘉洛陪同汪明荃勇闯澳洲，在昨晚播出的一集，本身畏高的汪明荃对热气球之旅忐忑不安，周嘉洛使出「暖男六式」将汪明荃照顾无微不至，获封「绝世暖男」。

周奕玮《带阿姐看世界》简介离奇消失

本来汪明荃还与阮浩棕赴摩洛哥影尽靓相、周奕玮到日本东京与及老公罗家英不丹，汪明荃、罗家英、周嘉洛、阮浩棕及周奕玮在首播前出席记者会，但怎料近日有人发现，TVB官网上，周奕玮《带阿姐看世界》的简介竟然离奇消失，连演员名单都找不到他的名字，惹来不少揣测。《星岛头条》曾向周奕玮了解，但未有回复。TVB企业传讯部回复传媒查询：「未有听闻，需进一步了解，暂无资料可补充。」

相关阅读：78岁汪明荃拍节目出事急求医照内窥镜 罗家英担忧老婆身体 夫妻档拍《带阿姐看世界》怕做作

 

周奕玮的名字在节目简介完全消失

《带阿姐看世界》播出后在网上有不少回响，周嘉洛对汪明荃展现暖男一面，例如细心为汪明荃讲解所有东西，每逢上落车辆都必定第一时间望实及扶实，难怪连网民都大赞：「啱啱睇完，嘉洛仔照顾阿姐真系好乖」、「估唔到周嘉洛同阿姐有化学作用，几流畅」、「有嘉洛在好搞笑」、「见到嘉洛都接到 阿姐讲嘢，认真倾偈或者搞气氛都得。」不过近日有网民发现TVB官网上，在《带阿姐看世界》节目简介发现周奕玮带阿姐游日本的部份竟然离奇消失，甚至在演员及演出艺人一栏中，周奕玮的名字亦完全消失。

周奕玮获提名最佳男主持独欠《带阿姐看世界》

周奕玮的IG在今年5月曾贴上与大队的大合照，当时周奕玮曾说：「呢十几日实在有太多回忆，多谢同辛苦你哋喇！#带阿姐看世界东京篇，拍摄圆满结束！」到了11月，周奕玮亦有随队去到机场送汪明荃机，不过当日的Po文在昨日已经编辑过并变成：「阿姐玩得开心啲。」似乎已经知道有变动。今年周奕玮凭节目《新春保良迎金蛇》、《一齐企硬‧唔Take嘢》及《周游东涌》获提名最佳男主持，反而不见《带阿姐看世界》，而有份参与该节目的周嘉洛、阮浩棕和罗家英三人同样凭《带阿姐看世界》入围，情况令人啧啧称奇。

相关阅读：「TVB金牌主持」冲出香港！身体一部位登上越南新闻 得悉真相反应爆笑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前