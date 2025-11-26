带阿姐看世界丨周奕玮离奇消失官网 资料被急删除名惹揣测 IG改文泄玄机

由汪明荃（阿姐）联同「三大乖孙」周嘉洛、阮浩棕、周奕玮，与及老公罗家英主持的全新TVB旅游节目《带阿姐看世界》于周日晚（11月24日）首播。首站由「搞笑担当」周嘉洛陪同汪明荃勇闯澳洲，在昨晚播出的一集，本身畏高的汪明荃对热气球之旅忐忑不安，周嘉洛使出「暖男六式」将汪明荃照顾无微不至，获封「绝世暖男」。

周奕玮《带阿姐看世界》简介离奇消失

本来汪明荃还与阮浩棕赴摩洛哥影尽靓相、周奕玮到日本东京与及老公罗家英不丹，汪明荃、罗家英、周嘉洛、阮浩棕及周奕玮在首播前出席记者会，但怎料近日有人发现，TVB官网上，周奕玮《带阿姐看世界》的简介竟然离奇消失，连演员名单都找不到他的名字，惹来不少揣测。《星岛头条》曾向周奕玮了解，但未有回复。TVB企业传讯部回复传媒查询：「未有听闻，需进一步了解，暂无资料可补充。」

周奕玮的名字在节目简介完全消失

《带阿姐看世界》播出后在网上有不少回响，周嘉洛对汪明荃展现暖男一面，例如细心为汪明荃讲解所有东西，每逢上落车辆都必定第一时间望实及扶实，难怪连网民都大赞：「啱啱睇完，嘉洛仔照顾阿姐真系好乖」、「估唔到周嘉洛同阿姐有化学作用，几流畅」、「有嘉洛在好搞笑」、「见到嘉洛都接到 阿姐讲嘢，认真倾偈或者搞气氛都得。」不过近日有网民发现TVB官网上，在《带阿姐看世界》节目简介发现周奕玮带阿姐游日本的部份竟然离奇消失，甚至在演员及演出艺人一栏中，周奕玮的名字亦完全消失。

周奕玮获提名最佳男主持独欠《带阿姐看世界》

周奕玮的IG在今年5月曾贴上与大队的大合照，当时周奕玮曾说：「呢十几日实在有太多回忆，多谢同辛苦你哋喇！#带阿姐看世界东京篇，拍摄圆满结束！」到了11月，周奕玮亦有随队去到机场送汪明荃机，不过当日的Po文在昨日已经编辑过并变成：「阿姐玩得开心啲。」似乎已经知道有变动。今年周奕玮凭节目《新春保良迎金蛇》、《一齐企硬‧唔Take嘢》及《周游东涌》获提名最佳男主持，反而不见《带阿姐看世界》，而有份参与该节目的周嘉洛、阮浩棕和罗家英三人同样凭《带阿姐看世界》入围，情况令人啧啧称奇。

