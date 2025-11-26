80岁秦沛终于做爷爷！姜文杰贴超声波相宣布太太怀孕：1+1=3 演艺家族喜迎第四代

恭喜！秦沛荣升做爷爷。姜文杰（Benji）今日（26日）与太太李泳淇在IG贴上超声波相片，宣布即将荣升做父母：「1 + 1 = 3」。准姑姐姜丽文兴奋地留言：「AUNTIE LESLEY IS READY.」

姜文杰于2008年认识李泳淇，当时李泳淇年仅18岁，参加电台举办的「十人巷」，被安排到姜文杰主持的TVB节目做实习生，二人于2013年因合作YouTube片重逢，经过通宵拍摄了解后，姜文杰与李泳淇火速挞著。模特儿出身的李泳淇，2013年参加香港珠宝小姐，在比赛上夺得冠军及「最上镜小姐」。

姜文杰与李泳淇在2022年2月22日宣布结婚喜讯时，当时姜文杰写道︰「相恋时，你22岁，我32岁，命运安排我哋拍摄相识。」由于二人结婚时，因正值疫情高峰期，因此一对新人只在双方父亲及律师见证下，到律师楼签字注册。直到2024年，姜文杰在「520（我爱你）」的日子补办婚礼，一对新人更跪地向秦沛敬茶，秦沛曾叮嘱儿子和新抱：「记住喇，融洽，互相体谅、开开心心、长长久久。」饮过新袍茶后，秦沛豪气地对新抱进行「支票交赠仪式」：「冇写名，但系划咗线！」

出身演艺世家的秦沛，一直支持一对子女姜丽文和姜文杰在娱乐圈追梦，他觉得只要儿女在梦想路上开心，作为父亲，应该全力支持：「我好开通，而且都唔可能阻止，唯一要求系要佢哋完成大学课程，起码将来唔会饿死，既然佢哋都完成咗承诺，我唔会阻止佢哋追求理想，无论结果怎样，起码呢几年系好开心。」近年秦沛已经处于半退休状态，甚少参与幕前演出，目前返回加拿大温哥华小休，生活相当无忧无虑。

