Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

一线小生离婚后暴瘦极憔悴 新相惊见脸颊凹陷骨感吓人 传恋上女星毁9年婚姻？

影视圈
更新时间：10:00 2025-11-26 HKT
发布时间：10:00 2025-11-26 HKT

内地戏剧男神陈晓在今年二月宣布与陈妍希结束九年婚姻，震惊演艺圈。恢复单身后，他全心投入工作，近期落力宣传新作《大生意人》。然而，剧集首播播后，他异常消瘦的模样已引发粉丝的强烈关注和担忧。

陈晓为剧敬业减肥

在《大生意人》中，陈晓饰演落魄书生「古平原」，在科举遭人陷害后，意外踏上经商之路，最终成为一代晋商。这是他睽违八年再次挑战清朝剃头留辫的造型，从剧照和预告片中可见，他脸颊凹陷、下颚线条极为明显，身形也比以往单薄许多，散发出浓厚的沧桑感。

据悉，陈晓为了完美诠释角色在逆境中的挣扎与坚韧，不仅提前两个月学习算盘、钻研山西票号史料，更为此特意减重9公斤。即使在零下20度的严寒天气中拍摄，他也坚持素颜出镜，敬业精神令人佩服。他自己也表示，这一切都是为了更贴近「古平原」的人物形象。

相关阅读：陈妍希离婚半年前夫陈晓惊传再婚 37岁女星十年四度合作传订情大学 其前度是陈晓伴郎

陈晓暴瘦模样引粉丝忧心

尽管是为角色而瘦，但陈晓「皮包骨」的状态还是让大批粉丝心疼不已，纷纷留言表示：「他真的瘦了好多，是因为角色需要吗？」、「怎么瘦成这样？」、「突然这么沧桑了」。

与此同时，关于他与陈妍希婚变的内幕传闻也再度甚嚣尘上。两人自今年二月官宣离婚后，外界对于他们婚姻破裂的原因猜测不断，其中盛传主因与第三者介入有关，陈晓被指搭上毛晓彤。恢复单身后的陈晓，一举一动都成为焦点，这次的暴瘦照曝光，也让不少人联想是否与离婚风波的心力交瘁有关。

相关阅读：41岁女星离婚两个月被直击约会小鲜肉 男方被指撞样前夫惹揣测

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前