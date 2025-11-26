一线小生离婚后暴瘦极憔悴 新相惊见脸颊凹陷骨感吓人 传恋上女星毁9年婚姻？

内地戏剧男神陈晓在今年二月宣布与陈妍希结束九年婚姻，震惊演艺圈。恢复单身后，他全心投入工作，近期落力宣传新作《大生意人》。然而，剧集首播播后，他异常消瘦的模样已引发粉丝的强烈关注和担忧。

陈晓为剧敬业减肥

在《大生意人》中，陈晓饰演落魄书生「古平原」，在科举遭人陷害后，意外踏上经商之路，最终成为一代晋商。这是他睽违八年再次挑战清朝剃头留辫的造型，从剧照和预告片中可见，他脸颊凹陷、下颚线条极为明显，身形也比以往单薄许多，散发出浓厚的沧桑感。

据悉，陈晓为了完美诠释角色在逆境中的挣扎与坚韧，不仅提前两个月学习算盘、钻研山西票号史料，更为此特意减重9公斤。即使在零下20度的严寒天气中拍摄，他也坚持素颜出镜，敬业精神令人佩服。他自己也表示，这一切都是为了更贴近「古平原」的人物形象。

陈晓暴瘦模样引粉丝忧心

尽管是为角色而瘦，但陈晓「皮包骨」的状态还是让大批粉丝心疼不已，纷纷留言表示：「他真的瘦了好多，是因为角色需要吗？」、「怎么瘦成这样？」、「突然这么沧桑了」。

与此同时，关于他与陈妍希婚变的内幕传闻也再度甚嚣尘上。两人自今年二月官宣离婚后，外界对于他们婚姻破裂的原因猜测不断，其中盛传主因与第三者介入有关，陈晓被指搭上毛晓彤。恢复单身后的陈晓，一举一动都成为焦点，这次的暴瘦照曝光，也让不少人联想是否与离婚风波的心力交瘁有关。

