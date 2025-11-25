男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术

日本歌舞伎界传来令人心碎的消息，资深演员第四代片冈龟藏（本名片冈二郎）于昨日（24日）凌晨在一场大火中不幸丧生，终年64岁。火灾发生在东京足立区一栋兼作点心工厂的住宅，消息震惊日本艺能界。

建筑物大火后外墙熏黑、窗框变形

根据日本新闻报导播出的现场画面所见，火灾发生在一栋三层楼红砖外墙的建筑。11月24日凌晨4点左右，附近邻居发现三楼窜出浓浓黑烟，随即通报消防单位。建筑物的三楼窗户被烧得焦黑，窗框变形，周围墙面也留下大片熏黑的痕迹，显示了当时火势非常猛烈。

片冈龟藏或死于一氧化碳中毒

据悉，该建筑一楼为点心工厂，二、三楼则为住宅。消防队员在奋力灌救约两小时后扑灭了火势，却在三楼发现倒地的片冈龟藏。他被紧急送医，但最终仍回天乏术。警方初步推测，片冈龟藏当晚应是拜访友人，不幸遭遇横祸，可能死于一氧化碳中毒。

片冈龟藏是实力派演员

片冈龟藏是资深歌舞伎演员，在1969年正式袭名为「第4代片冈龟藏」。他以宏亮的声音和锐利的眼神闻名，无论是阴险狡诈的反派、龙钟的老者，还是带来欢笑的甘草人物，他都能诠释得入木三分，是一位戏路宽广、深受敬重的实力派演员。更令人感叹的是，片冈龟藏生前最后的演出，是10月份在名古屋的《京鹿子娘道成寺》，这出剧目正巧也是近期刷新日本影史真人电影票房纪录的《国宝》中的关键剧码。

