利孝和夫人外孙女结婚 细女利蕴珍荣升外母笑逐颜开 过大礼仪式庞大尽显豪门气派

利希慎家族后人利孝和与陆雁群的幼女利蕴珍（Marie-Christine Lee）荣升做外母！利蕴珍与与九巴后人雷礼权婚后育有一子一女，日前夫妇二人分别在IG贴上多张相片，原来细女雷正殷结婚。

利蕴珍女儿婚礼极具气派

其实早前夫妇二人曾在IG贴上女儿过大礼的相片，作为名门望族，过大礼仪式已经相当有气派，全屋充满喜庆气氛，女儿雷正殷的婚礼在中环圣约翰座堂（The Cathedral Church of Saint John the Evangelist）举行，晚上在酒店设宴。

相关阅读：莎莎妇女银袋日丨利孝和夫人爱女穿潮牌AREA化身Pink lady 嫁九巴后人子女青出于蓝

利蕴珍亲手为女儿戴上首饰

利蕴珍出身名门利氏家族，早年与九巴后人雷礼权结婚并育有一子一女。据指利蕴珍与雷礼权的儿子是牛津博士毕业生，而细女雷正殷则是一名音乐老师。连日来利蕴珍在IG贴女儿结婚的相片，相中看到利蕴珍亲手为女儿戴上首饰的相片，洋溢在浓浓的母爱，她还以英文留言：「这感觉复杂而深刻，宛如一首真正苦乐参半的心灵交响曲。喜悦和自豪交织在一起，令人难以承受。看著婚礼当天容光焕发的亚历珊卓，我的心中充满了骄傲，这份骄傲如此强烈，以至于我热泪盈眶。我看到了她成长为一个自信、充满爱心的女孩，看到了她找到人生伴侣的巨大幸福。这份喜悦纯粹、强烈，令人永生难忘。」

雷礼权自认是世界上最骄傲的爸爸

雷礼权亦贴上拖着女儿入教堂并亲手将女儿交给女婿的相片后说：「我是世界上最骄傲的爸爸！」在晚宴上，一对新人换上中式裙褂和双方妈妈亦有穿上裙褂，爸爸们则以为唐装衫人，「外母」利蕴珍的裙褂的金线不比新娘子逊色，同样贵逼人！而新娘子的龙凤鈪数量虽不多，但佩戴的手饰全部价值不非。

相关阅读：利孝和夫人细女低胸现身时装女王后人婚礼！两位九巴新抱各具美态 利蕴珍有个牛津学霸子