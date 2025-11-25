吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生

1990年亚洲小姐冠军吴绮莉（Elaine）多年来与女儿吴卓林相依为命，母女感情相当好，但自从吴卓林在2018年宣布与大她12岁的女友Andi在加拿大登记结婚后，母女关系至今陷入僵局，吴卓林辋更返回加拿大与太太生活，试过被网民发现在垃圾站拾荒，其后在多伦多某地方排队领取免费食物，生活看似有点潦倒。

吴卓林终于自食其力

到了2023年，再有网民在超市见到吴卓林与Andi的踪影，当时曾有网民称小龙女吴卓林感觉很可怜，不过Andi其后澄清与吴卓林并没有流露街头，公开住处的相片兼且生活幸福美好，要大家不用担心。神隐了一段日子的吴卓林，近日终有消息曝光，日前在小红书流传一张疑似是吴卓林的相片，声称吴卓林终于自食其力了，在香港旺角摆摊售买自家手绘设计加工的衣服。

相关阅读：吴卓林与同性妻子貌合神离加国行超市 网民质疑遭Andi控制：感觉好可怜

吴卓林摆摊售买自家手绘设计

日前在小红书流传一张疑似是吴卓林的相片，声称她在香港旺角摆摊售买自家手绘设计加工的衣服，从自己画图、选颜料，到摆摊事事都亲力亲为，相中的吴卓林疑身在摊档之中，全程笑容满面，但至今未有人证实消息的真伪，但仍有不少人都对吴卓林加以赞赏，有人说：「如果，她没她那个外国女朋友，会好很多。除非摆脱她那个女友，认识一个真二八经人品好的女生，要不人生很难重启。」、「宝贝加油！」、「希望她自强，闯出自己的一片天地。」、「其实每次看到她，我都挺心疼的。」、「加油！有目标便可以继续发光发热。」

吴绮莉与女儿的关系处于冰点

吴绮莉近年曾北上做直播带货，对于与女儿的关系处于冰点。吴绮莉曾表示：「女儿现在是在学习当中，我觉得要让她自己去学习，因为很多东西妈妈讲多少都没用，要自己去感受体会了才懂，她碰了觉得痛了，她就知道那个是不对的。」吴绮莉更直言自己都有做错的地方，自知以前对待女儿的方式出错，永远只叫女儿不要怎样做，反而造成反效果，现时已学会接受女儿有自己的思想，会在对方背后默默支持：「现在我就要学得温柔一点。」吴绮莉亦透露女儿现时有好好努力生活，希望女儿能够走出不一样的路，但面对挫折时，她亦会在家中等她回来，并直言：「家里的大门永远向你敞开。」

相关阅读：吴绮莉素颜直播向女儿吴卓林释出善意 坦认做错咗：家门永远向你敞开