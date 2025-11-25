Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡杏儿李乘德结婚10周年派对星光熠熠 喱士透视装上阵晒性感 一家五口齐切蛋糕晒温馨

影视圈
更新时间：15:45 2025-11-25 HKT
发布时间：15:45 2025-11-25 HKT

胡杏儿与丈夫李乘德（Philip）2015年结婚，婚后育有3子，日前二人迎来结婚10周年纪念，并举行了一场盛大派对，十足重演婚礼。继黄健东和黎芷珊先后在ig story上载照片后，今日(25日) 胡杏儿就在社交网亲自发文，分享更多场内盛况。

杏儿获多位圈中好友到场祝贺

胡杏儿与李乘德日前举行结婚10周年晚宴，获陈山聪、林盛斌（Bob）、胡定欣、黄智雯、黎芷珊、刘倩婷、马赛等大批圈中好友到贺，星光熠熠。胡杏儿今日在于社交网分享多张照片，见她穿上一条银白色长裙，优雅动人，李乘德与三名儿子则均以西装上阵，相当有型，两公婆在台上甜蜜拖手对望，表现恩爱，而现场还有一个双层蛋糕，蛋糕上特别造了一家五口的剪影，五人齐齐切蛋糕，非常温馨。

「胡说八道会」未能齐人

其后，杏儿换上了一套白色西装，内配性感喱士透视打底衫，身材若隐若现，相当吸睛，胡杏儿又与胡定欣、黄智雯、陈山聪、林盛斌等好友合唱助庆，场面十分热闹，虽然「胡说八道会」未能齐人，但杏儿不时与胡定欣及黄智雯揽实合照，尽显姊妹情，胡杏儿写道︰「3650天转瞬即逝。衷心感谢所有挚友与家人齐聚共庆，欣喜见诸位尽兴而归，未来还将有更多欢庆时刻！ #锡婚」

