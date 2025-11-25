韩国「国民爷爷」李顺载去世享年91岁 徐睿知与泰妍社交网流露不舍之情

韩国「国民爷爷」李顺载早前传出健康状况不佳，去年10月更因健康亮红灯取消舞台剧演出，今日凌晨传出辞世消息，享年91岁，他本月16日刚过生日。家属透露李顺载于25日凌晨逝世，即使他年事已高，李顺载仍活跃于电视、电影、舞台剧等各领域的表演工作。

享负盛名

李顺载去年12月31日现身「2024 KBS演技大奖」，以《狗之声》夺下年度「大赏」，成为史上最高龄的「大赏」得主，亦是他生前最后一次公开露面。李顺载出道近70年，从首尔高中和首尔大学哲学系毕业后，他于1956年演出话剧《地平线之外》正式出道，翌年以电视剧《蓝色地平线》成名。李顺载高中时代起开始就参加戏剧演出，对表演产生兴趣是在大学时期。他考进首尔大学哲学系后，迷上了看电影，那是当时大学生最经济实惠的消遣，并在看了英国演员影星罗兰士奥利（Laurence Olivier）主演的电影《哈姆雷特》后，决心走上演员之路。

李顺载演出电视剧包括《爱情是甚么》、《澡堂老板家的男人》、《李祘》等知名作品，多达140部，甚至曾一个月内参与超过30部作品的演出。李顺载曾短暂投入政坛，1992年成功当选第14届国会议员，期间担任民自党副发言人、韩日议员联盟干事等职务。李顺载长年投入戏剧教育，曾在世宗大学授课，近年则担任嘉泉大学演技艺术学系的特聘教授。去年10月因健康问题暂停活动前，他仍活跃于话剧《等待果陀》、电视剧《狗之声》等作品。

总统悲悼

南韩总统李在明公开悼念这位政坛前辈及「国民爷爷」，表示：「对国民演员李顺载老师的辞世，谨向其家人与所有关心他的人民致以最深切的哀悼。老师一生致力于演技，提升了韩国文化艺术的格调，不论是舞台剧、电影或电视，都为我们带来欢笑、感动、慰藉与勇气。」女星徐睿知、金惠秀、朴恩惠、李敏贞、少女时代成员泰妍、《两天一夜》知名导演罗暎锡等都留言致哀。与李顺载合作综艺节目《花漾爷爷》的罗暎锡表示：「突然听到这个消息，我也很慌张。老师生前无论是旅行还是私下场合都常说『想要一直站在舞台上』。通过这句话，他让我明白了坚持不懈、勤奋工作的价值，成为了很多人的模范，现在只希望老师能在天堂安息。」曾与李顺载合作剧集《薯唛一家人》的徐睿知，在社交网写上：「最尊敬、最爱的老师，我爱你。非常感谢，将永远铭记于心。」