胡家惠再离婚丨爆前夫从未支付家用 女儿代母反击贪钱高调离婚负评：妈妈是女王

2002年香港小姐季军胡家惠日前宣布与第二任丈夫Manfred Lau离婚，结束了3年的婚姻。胡家惠曾在帖文称过去六年的美好生活要完结了：「他说他照顾我们的任务已完成，现在需要下车追寻他的个人理想。」胡家惠几乎将与老公Manfred有关的相片清空，其后贴上与一对女儿的合照并称心情还未回复过来。

胡家惠澄清未收过前夫一分家用

不过离婚消息公开后，胡家惠遭到外界不少负面抨击，昨日（24日）再贴出与女儿的合照并说：「我的宝贝们今天想说点甚么，因为她们看到了一些关于妈妈的负面评论。」胡家惠其后再澄清与前夫一直保持经济独立：「佢从来冇畀过我一分家用。」

胡家惠女儿不忍妈妈被外界抨击

胡家惠与第二任老公Manfred在2022年结婚，婚后老公Manfred对一对继女视如己出，胡家惠一度觉得自己无比幸福。想不到这段婚姻只维持了三年，胡家惠曾称曾细女不明白也不能接受继父的离开，「妹妹的角度是，为何一直担当着一个重要的家庭成员角色的人，为何会突然离去？ 因为妹妹两岁的时候，这个人已经闯进我们的生命，进入我们的家庭！由于他的离开并不是Fade out， 而是一刀切，所以小朋友都较难接受。」不过当一对年幼的女儿看到妈妈被外界抨击，亦忍不住发文撑妈妈：「我的宝贝们今天想说点甚么，因为她们看到了一些关于妈妈的负面评论。（大女）Charlotte 说： 『我的妈妈不是公主，不需要王子来拯救她，她是女王。』（细女）Christy 说：『请不要说我妈妈的坏话，她虽然有名，但她不喜欢这样。就像你不希望全世界都知道你的负面消息一样，对吧？ 』我知道我不是完美的妈妈，但我生命中有两个完美的女儿。这就足够了。」

胡家惠否认贪钱与前夫经济独立

其后胡家惠回复传媒并称两名女儿已懂得阅读中文，看到一些针对妈妈的负面评论后感到不快，她还说：「有啲人话我贪钱，又话我离婚同拍拖太高调，甚至有人批评我扮钟丽缇，问我系唔系想嫁第三次？」胡家惠否认贪钱并说：「我同前夫一直保持经济独立，佢从来冇畀过我一分家用，所以这次离婚完全唔涉及金钱或赡养费问题。」对于被批宣布离婚过于高调，她则说：「第一次离婚嘅时候，我完全唔知前夫出轨，系有记者拍到佢同另一名女子一齐，走嚟问我回应先知，𠮶阵我选择正面公开事件，系希望畀大家明白离婚唔系一件错事，系要勇敢讲出嚟。至于第二次婚姻，我真系以为自己遇到一个好男人，我再婚嘅时候冇摆酒，只系贴咗一张合照而已。」

