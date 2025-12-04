大生意人线上看｜陈晓逆袭成晚清儒商 即睇分集剧情＋追剧日历＋五大看点懒人包

《大生意人》是一套以晚清为背景的古装剧。剧集由陈晓和孙千领衔主演，讲述古平原科举遭陷害流放后，从落魄书生逆袭为民族儒商的热血传奇。本文为大家整理了《大生意人》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。

书生古平原（陈晓 饰）科举遭陷害流放后，从逃亡私盐商队开启经商之路，以票号立足、茶业发家、盐业立业逐步壮大，最终联合本土商帮挽救民族经济命脉的故事 。

《大生意人》由陈晓和孙千领衔主演。

《大生意人》追剧日历公开！

陈晓 饰 古平原

古平原因蒙受冤屈而遭流放宁古塔，他从夹缝中生存并成功逆风翻盘，成为商界巨擘。

孙千 饰 常玉儿

常玉儿是一位至真至诚的女子，是古平原的好友。

罗一舟 饰 李钦

李钦热衷于推崇新派概念，同是古平原的至交。

第1－2集：古平原教常玉儿

古平原被流放宁古塔后为将军徐三卖命；日前苏叔河拿出人参娃娃拍卖惟货物掉失他以死自证清白，古平原查出从中原来的李钦管家以及刘老四所为。马帮商人之女常玉儿入城与古平原初遇，他教对方烧柴。

1. 故事新颖 经商题材有特色

《大生意人》是近来少有的经商题材电视剧，剧中全面展现票号、盐运、茶叶、粮食等晚清时期核心商业领域，更呈现出「票号挤兑危机」真实场景，既有精巧的商业计谋设计，又兼备历史元毒，让观众在观赏时感受到经商的魅力。

2. 林夏薇惊喜客串演慈禧增加亮点

林夏薇近年来不断到内地捞金，在《大生意人》中她饰演慈禧，是次更是她与男主角陈晓在中央戏剧学院毕业后，事隔15年后首度合作拍剧，她在社交平台分享道：「有一种完成心愿的感觉，排戏时仿佛回到大学交功课的时候。除了老同学相聚又认识了很多新朋友。」，令观众十分期待两位老友在剧中交手。

3. 幕后班底豪华 团队有诚意

《大生意人》主创团队汇集《伪装者》的摄影指导杨军、美术指导陈鑫、《仙剑奇侠传》、《延禧攻略》等著名古装剧的造型指导宋晓涛等班底，歌见汇聚行业的专家。除此之外，团队更辗转东北、浙江、内蒙古等多地拍摄145天，足见诚意。

4. OST邀得刘宇宁献唱

《大生意人》虽只有3首OST，但可谓首首都是精华，由刘宇宁献唱主题曲《万两》，从选秀节目《青春有你2》一炮而红的刘雨昕演绎情感主题曲《长念未央》，有份参演剧集的罗一舟更身兼多职带来插曲《向谁问》，三首高质素的歌曲，以动人歌声带领观众更沉浸式地体验剧情。

5. 未开播已获奖 粉丝万分期待

《大生意人》未开播已经获得市场的认可，在今年1月荣获「新京报2024年度剧集榜-2025年度期待剧集」以及入围「CEIS2025中国娱乐产业年会暨金河豚荣誉 2025年度期待影集」。除了获得市场的认可外，粉丝亦期待万分，《大生意人》在开播前预约量已冲破300万。

