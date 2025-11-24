甄子丹视李小龙为巨人 延续其香港精神 望与李香凝合作新《叶问》

国际动作巨星甄子丹、李小龙女儿李香凝（Shannon）今日（24日）出席港铁举行的《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》揭幕礼。

甄子丹新年后开拍《John Wick》外传

甄子丹形容李小龙先生代表香港精神，亦对他影响深远，儿时受对方影响而学习功夫。忆起大约11、12岁时，把扫把棍分成两段并插入长袜内，扮李小龙耍双节棍。甄子丹称受到李小龙的哲学、风格影响而沉醉武术，拍摄《精武门》饰演陈真时，他说：「电视台老板问我为何模仿李小龙，我说不是模仿，是向李小龙致敬。之后缘份安排，我饰演李小龙的师傅叶问。李小龙先生是巨人，前无古人，后无来者，我在李小龙先生面前仍是个小学生。今日十分荣幸可以与Shannon同台，出席这个有意义活动。」甄子丹称李小龙是伟大的武术家、哲学家，亦是创新者，虽已离开多年，对方的一套理论、风格、服装和电影言语，仍是人们学习对象。甄子丹指李小龙改革武术电影的花巧，呈现武术最真实一面，同时改变了电影言语。

甄子丹忆起25年前与Shannon首次见面，拍摄杂志照片，之后十多年前在活动上再遇，是次第三次见面。他透露早前透过电邮倾谈合作，他构思《叶问》剧本望有李小龙的情节，要得到Shannon同意和支持，惟计划搁置已久，「刚才Shannon问会否再拍《叶问》。」问合作可会成事？他说正忙于筹备西片《杀神John Wick》系列外传，指美国电影公司进度较慢，预计在农历新年后开拍，现筛选角色，重申一定会有香港演员参与，「若英文流利就更好」，亦希望多在香港取景。问奇洛李维斯会否客串？他说有许多可能性。另外，他指女儿甄济如筹备新计划和录制新歌中。

甄子丹受李小龙启发

甄子丹深受李小龙的影响，这种影响深刻塑造了他的职业生涯、动作理念以及在电影中的形象。李小龙的截拳道理念核心是「以无法为有法」，摒弃花哨套路，追求实战、效率和直接，甄子丹的电影动作设计也贯穿了这个想法，动作风格以快、准、狠著称，强调简洁有效的打击，这与李小龙的理念一脉相承。甄子丹曾多次公开表示李小龙是他的偶像和灵感来源，作为动作指导的甄子丹在《杀破狼》、《导火线》等作品中，将李小龙的截拳道理念与现代综合格斗（MMA）融合，创造了具现代感和实战性的动作场面。甄子丹在动作风格多元素︰包括传统武术、跆拳道、巴西柔术、自由搏击等，呈现出丰富的视觉层次。甄子丹是李小龙精神遗产在新时代最重要的继承者和发扬者之一。