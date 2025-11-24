前TVB小生发线大倒退 样貌惊变73岁罗莽 曾传力追佘诗曼输畀「多仔公」

现年56岁的唐文龙，入行逾30年，过去参演过不少经典剧集，当中由佘诗曼和张智霖主演的《十月初五的月光》，他在剧中饰演「金胜」一角，至今仍然令人印象深刻。唐文龙自2005年约满TVB后，主力在内地发展，但偶尔还会接参与香港的电视剧和电影工作。已年过半百的唐文龙，一直有健身操肌的习惯，至今仍拥有一幅健硕身形，经常被网民大赞有型有款，保养得宜。但近日唐文龙在广州被粉丝偶遇，近照被分享到小红书却引起热议，有网民指唐文龙的头发变得稀疏，越来越似73岁的罗莽师傅。

唐文龙爆肌与粉丝合照

该名女粉丝在小红书分享了数张照片，并留言写道：「没想到吃个饭遇到唐文龙了！一晚上收获真多 真的没白来吖！」从照片中可见，穿上黑色紧身上衣的唐文龙，大骚结实胸肌及麒麟臂，跟现场的数位女粉丝签名合照，大晒Fit爆健硕的Body，态度友善又亲民。

唐文龙被网民指老了

有网民将焦点放在唐文龙的发型上，过往头发都乌黑浓密的唐文龙，在粉丝上载的照片中，竟然被发现其发线后移了不少，头发密度亦变得稀疏，令不少网民感到惊讶！并留言直指：「差点认不出」、「老了」、「秃了」等，甚至有网民指他跟另一位「肌肉男」罗莽师傅「撞样」，并留言：「阿龙长相越来越似罗莽」。但亦有网民赞他保养得宜，并表示唐文龙真人仍是很靓仔。

唐文龙曾力追佘诗曼？

唐文龙过往甚少有绯闻，是圈中好好先生，他曾自爆一度钟情于佘诗曼，结果却输给好友陈浩民。唐文龙近年曾分享，他曾因与佘诗曼合拍TVB经典剧集《十月初五的月光》，对佘诗曼有好感，甚至有传他一度追求对方，与陈浩民形成「两男追一女」的局面。不过，唐文龙强调两人止于好友阶段，他曾解释当年佘诗曼身边其实早已有众多追求者，而自己当时与她因为太过熟稔，难以擦出爱火花。唐文龙更曾透露，佘诗曼后来曾与他的一位好友拍拖，但为保护朋友私隐，他从未公开对方身份，不过外界普遍认为他指的就是如今已成为4孩之父的陈浩民。