Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

昔日玉女中门大开神颜再现 曾与容祖儿同受英皇力捧 嫁商人离婚收场与机师再婚

影视圈
更新时间：20:30 2025-11-24 HKT
发布时间：20:30 2025-11-24 HKT

昔日英皇小花何嘉莉（Lillian）热爱时尚，对打扮甚有研究，近年更向KOL界发展。日前何嘉莉获邀出席香港时装设计师协会《VIRTUOSE：高级订制的艺术2025》时装展，一身造型抢FO，完全看不出已是三孩之母。

何嘉莉外貌皮肤紧致

45岁的何嘉莉昨日（23日）在IG分享靓相，见到皮肤紧致的她，扎起头发，穿上灰色西装外套，而外套下只穿上一个黑色内衣打底，而背面更因西装外套短身设计，大晒纤瘦身形，见到腹部肌肉结实，将何嘉莉的弗爆状态表露无遗。

相关阅读：邓丽欣血拼自我奖励找卡数心痛 何嘉莉不舍大仔英国游学两周眼湿湿

何嘉莉留言感谢大会邀请外，更称赞会场外可饱览维多利亚港的迷人景色。网民见到甚少露面的何嘉莉晒靓相，纷纷留言称赞：「超索」、「赞美得太多，谂唔到」、「妈妈好性感啊」、「骨感美」。

何嘉莉曾做形象顾问

何嘉莉于1996年年仅15岁时，已兼职做模特儿，1998年正式加入乐坛，直到2002年退出歌唱事业，修读时装设计课程及Fine Art艺术学士课程，之后成为多位艺人的形象顾问。何嘉莉曾于2006年与甜品店老板黄逸璋（King）结婚，二人育有一子，最终在2014年结束8年婚姻。何嘉莉翌年再婚，与飞机师Gerald Sze育有两女。

相关阅读：何嘉莉杨爱瑾分别为囡囡庆祝3岁生日 不约而同留家简单庆祝

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前