昔日玉女中门大开神颜再现 曾与容祖儿同受英皇力捧 嫁商人离婚收场与机师再婚

昔日英皇小花何嘉莉（Lillian）热爱时尚，对打扮甚有研究，近年更向KOL界发展。日前何嘉莉获邀出席香港时装设计师协会《VIRTUOSE：高级订制的艺术2025》时装展，一身造型抢FO，完全看不出已是三孩之母。

何嘉莉外貌皮肤紧致

45岁的何嘉莉昨日（23日）在IG分享靓相，见到皮肤紧致的她，扎起头发，穿上灰色西装外套，而外套下只穿上一个黑色内衣打底，而背面更因西装外套短身设计，大晒纤瘦身形，见到腹部肌肉结实，将何嘉莉的弗爆状态表露无遗。

何嘉莉留言感谢大会邀请外，更称赞会场外可饱览维多利亚港的迷人景色。网民见到甚少露面的何嘉莉晒靓相，纷纷留言称赞：「超索」、「赞美得太多，谂唔到」、「妈妈好性感啊」、「骨感美」。

何嘉莉曾做形象顾问

何嘉莉于1996年年仅15岁时，已兼职做模特儿，1998年正式加入乐坛，直到2002年退出歌唱事业，修读时装设计课程及Fine Art艺术学士课程，之后成为多位艺人的形象顾问。何嘉莉曾于2006年与甜品店老板黄逸璋（King）结婚，二人育有一子，最终在2014年结束8年婚姻。何嘉莉翌年再婚，与飞机师Gerald Sze育有两女。

