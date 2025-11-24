陈自瑶性感出浴照超吸睛  开窗零遮掩浸浴一部位超白滑  单人旅行坦荡荡获封零滤镜女神

现年44岁的TVB一线花旦陈自瑶 (Yoyo)，自早前宣布「一个人的旅行」后，其婚姻状况再度成为城中热话。陈自瑶今日于IG投下震撼弹，上载数张在超靓美景酒店内拍摄的出浴照大派福利，旋即引发网民暴动。

陈自瑶性感胴体零赘肉

照片中，Yoyo身处雅致的浴缸中，享受著悠闲的泡浴时光。虽然她身上包裹著毛巾，但丰满的上围和纤细的腰肢若隐若现，勾勒出「纤秾合度」的完美S曲线，身上看不见一丝赘肉，体态保养得宜，完全不似已为人母。其中一张照片，她更将一双白滑修长的玉腿轻轻搭在缸边，画面引人遐想，性感指数爆灯，可谓美不胜收。因为陈自瑶今次所住的酒店是位于崖边，故此不用担心被偷窥，所以不用拉上窗帘。

相关阅读：陈自瑶疑发表「单身宣言」再惹婚变揣测：去自己想去的地方 曾疑被杨茜尧泄婚姻状况

陈自瑶无惧零滤镜示人

更让网民惊叹的是，Yoyo此次的照片几乎没有使用任何美颜滤镜，大方展示最真实的自己。在柔和的自然光下，她肌肤白皙紧致，吹弹可破，脸上挂著甜美满足的笑容，高颜值经得起高清镜头的考验。大批网民涌入留言区，疯狂称赞她是「吃了防腐剂的美女」，并封她为「零美颜女神」，直指她由内到外都散发著自信女人的光芒。

陈自瑶享受单身之旅

日前陈自瑶在帖文中写道：「去自己想去的地方，看自己想看的风景」，似乎非常享受这次的单身之旅，懒理外界对其婚变的猜测。

相关阅读：陈自瑶北上开工深夜含泪食包极憔悴！王浩信酒店叹早餐形成强烈对比 近年维持「分居」状态