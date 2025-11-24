Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈自瑶性感出浴照超吸睛  开窗零遮掩浸浴一部位超白滑  单人旅行坦荡荡获封零滤镜女神

影视圈
更新时间：20:00 2025-11-24 HKT
发布时间：20:00 2025-11-24 HKT

现年44岁的TVB一线花旦陈自瑶 (Yoyo)，自早前宣布「一个人的旅行」后，其婚姻状况再度成为城中热话。陈自瑶今日于IG投下震撼弹，上载数张在超靓美景酒店内拍摄的出浴照大派福利，旋即引发网民暴动。

陈自瑶性感胴体零赘肉

照片中，Yoyo身处雅致的浴缸中，享受著悠闲的泡浴时光。虽然她身上包裹著毛巾，但丰满的上围和纤细的腰肢若隐若现，勾勒出「纤秾合度」的完美S曲线，身上看不见一丝赘肉，体态保养得宜，完全不似已为人母。其中一张照片，她更将一双白滑修长的玉腿轻轻搭在缸边，画面引人遐想，性感指数爆灯，可谓美不胜收。因为陈自瑶今次所住的酒店是位于崖边，故此不用担心被偷窥，所以不用拉上窗帘。

相关阅读：陈自瑶疑发表「单身宣言」再惹婚变揣测：去自己想去的地方 曾疑被杨茜尧泄婚姻状况

 

陈自瑶无惧零滤镜示人

更让网民惊叹的是，Yoyo此次的照片几乎没有使用任何美颜滤镜，大方展示最真实的自己。在柔和的自然光下，她肌肤白皙紧致，吹弹可破，脸上挂著甜美满足的笑容，高颜值经得起高清镜头的考验。大批网民涌入留言区，疯狂称赞她是「吃了防腐剂的美女」，并封她为「零美颜女神」，直指她由内到外都散发著自信女人的光芒。

陈自瑶享受单身之旅

日前陈自瑶在帖文中写道：「去自己想去的地方，看自己想看的风景」，似乎非常享受这次的单身之旅，懒理外界对其婚变的猜测。

相关阅读：陈自瑶北上开工深夜含泪食包极憔悴！王浩信酒店叹早餐形成强烈对比 近年维持「分居」状态

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前