张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来

张学友巡回长达3年的《张学友60+巡回演唱会》近日到新加坡进行演出，不少粉丝期待多时再见偶像非常兴奋，更到张学友出入地方守候，张学友见到粉丝表现非常友善，不但近距离与粉丝打招呼，又接受信件、礼物。只是张学友的面容却吓不少人一跳，直指老态毕现。

张学友获大批粉丝等候

近日网上流传一条张学友的影片，引发网民讨论。当中见到张学友现身新加坡，身穿蓝色外套的他，戴上鸭舌帽及口罩，落车时获大批粉丝欢迎。64岁张学友因为铲走两边发鬓，而且眉毛浅白，看起来如老伯伯，震惊不少网民。

张学友的FB粉丝专页曝光影片：「大家好好珍惜与学友见面的机会#60+ 新加坡站」。虽然有不少粉丝开心见到偶像，但有多位网民直指认不出张学友：「老咗咁多？」、「老咗好多」、「认唔出边个」、「唔系吗？呢个系学友？唔似假辨（扮）咋？」

张学友演出走音

近年张学友演出多度现阻滞，6月时因为演唱会与内地高考撞期，被逼将东莞站改到8月举行，但在开骚期间，张学友在尾场时身体不适，最终决定继续演出，但观众可选择退票。其后张学友到韩国举行首次演唱会，同样在演出中途因状态不佳，唱出《留言》时出现走音问题，惹起热议。

