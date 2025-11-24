78岁天后患癌悲叹「舍不得死」  为挚爱勇敢抗癌变控制狂  患抑郁症后欲轻生

凭一曲《上海滩》红遍华语乐坛的殿堂级歌手叶丽仪（Frances），现年78岁的她依然精神矍铄。近日她在接受访问时，再次分享了自己于1996年确诊乳癌的心路历程，从最初的惊慌恐惧，到后来积极调整心态，并透露自己为了健康，变成了一位「控制狂」。

叶丽仪惊闻患癌感恐慌

叶丽仪在访问中坦言，当初得知自己患上乳癌时，内心充满了惊慌，完全不明白癌症为何会发生在自己身上。她直言：「我真的好怕死，我舍不得死。」而这份恐惧，源于她当时对家庭的牵挂，因为儿子还没有结婚，让她非常放心不下。

叶丽仪从恐惧到决心抗癌

住院的一星期成为了她心情的转捩点。经过医院的详细检查，医生告知她癌细胞没有扩散，而且只需接受电疗，无需进行化疗。这个消息让她悬著的心终于定了下来。叶丽仪忆述，从那一刻起，她明白到人无法控制生死，与其活在对死亡的恐惧中，不如将这份力量和时间，转化为保持身体健康的动力。她领悟到：「把身体的底子做得好，就不会复发。」

叶丽仪康复后成「控制狂」

为了防止癌症复发，叶丽仪在康复后彻底改变了自己的生活方式，尤其在饮食上变得极为谨慎，她甚至形容自己是「控制狂」。她坚持不吃预制菜或现成的加工食品，在超级市场购物时，一定会仔细阅读标签上的小字，确保食物不含色素、防腐剂等添加物。

叶丽仪决不吃预制菜

她分享道，为了知道自己吃下肚的到底是什么，她经常亲自下厨，就连煮咖喱都会自己炒香料、自己磨制，确保所有食材都在自己的掌握之中。在患癌初期，她甚至戒掉了咖啡、茶、牛奶和红肉。除了饮食，叶丽仪也强调规律生活的重要性。她从不熬夜，坚持早睡早起，并保持活跃，因为她自言是个「坐不定」的人，需要时常活动。

叶丽仪曾患抑郁症欲轻生

叶丽仪1999年战胜乳癌后，2000年就不幸患上抑郁症，她表示当时「连高尔夫球都唔愿打，喺张床揾被冚住自己，系咁喊同惊」。她发现无法控制大脑，感到非常鄙视自己，在情绪的最低谷，她承认当时曾有自杀的念头，觉得死亡是最好的解决方法。幸而在那段时间，她的丈夫给予了无微不至的支持，寸步不离，并不断提醒她：「佢话好需要我，叫我唔好做傻事，我哋系一生一世，你唔可以放低我。」丈夫的爱与陪伴，成为了将她从悬崖边拉回来的关键力量。

