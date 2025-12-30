2025回顾丨76名本地及国际艺人离世 许绍雄大S金赛纶死讯最震撼 唐佳堕楼10日雪妮病逝

回顾2025年娱乐圈多位老戏骨先后离世，俞明、谷峰、唐佳与太太雪妮、周聪、黎宣、许绍雄、冯淬帆，加上夏春秋、蔡澜等，位位都是陪著香港人成长，众人的离开令人感到惋惜。而对抗顽疾多年的方大同，天妒英才终年41岁。

2025年娱乐圈殒落艺人

至于两岸、日韩及远至海外，今年同样痛失多位著名艺人，包括《花漾爷爷》李顺载、《东京家族》「国民嫲嫲」吉行和子、《妖兽都市》仲代达矢、奥斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）、荷李活传奇影星罗拔烈福（Robert Redford）百年归寿。37岁内地《三生三世十里桃花》男星于朦胧堕楼，48岁台湾女星徐熙媛（大S）在日本外游期间猝逝、31岁台湾女网红谢侑芯陈尸酒店，24岁的韩国女演员金赛纶爆出轻生、46岁韩团As One出身李敏寓所倒毙，更有两对荷里活夫妻在寓所身亡，当中更有人怀疑遭儿子杀害，离世消息均震惊网民。

2025回顾丨有哪些本地艺人逝世？

2025年回顾｜「百岁笑匠」俞明肺炎离世

粤语片经典笑匠俞明也是《欢乐今宵》的台柱之一，于1998年退休。去年荣升人瑞的他，今年大年初二发烧入院，并确诊肺炎，五日后的2月4日在睡梦中于医院安详离世，享寿100岁。

2025年回顾｜「音乐才子」方大同英年早逝

「音乐才子」方大同今年2月21日因病离世，终年41岁，其死讯震惊各界。方大同于2005年出道，凭《爱爱爱》、《Love Song》等歌曲红遍华语乐坛，2022年方大同推出歌曲《清楚点》后神隐，去年9月曾现身，一度见到身形暴瘦。方大同近年饱受肺功能问题困扰，亦有气胸问题，可惜对抗顽疾5年，最终撒手人寰。

2025年回顾｜「六合彩之父」夏春秋享年93岁

「冬叔」夏春秋因早年长期主持六合彩搅珠节目，而家喻户晓，成为「六合彩之父」，是香港市民的集体回忆。其著名演员女儿吴君如公开父亲死讯，透露爸爸夏春秋于3月11日离世，享年93岁。

2025年回顾｜「金马男配」谷峰寓所身亡

「著名绿叶」邵氏实力派演员谷峰（原名陈思文）60年代入行，曾两度荣获金马奖最佳男配角，2013年淡出幕前。谷峰代表作有《倚天屠龙记》、《新独臂刀》、《保镖》、《双侠》及《清宫大刺杀》等，在电影《九品芝麻官》饰演「常威」父亲一角，为人印象深刻。谷峰于3月27日在寓所离世，由家人上门揭发，享年95岁。

2025年回顾｜「御用奸人」方刚与世长辞

「御用奸人」方刚（改名梁芳纲）早于1968年入行，曾因恶形恶相的外表，在剧集《人在边缘》饰演大恶人「郑细凤」，演活坏人角色，令人恨之入骨。方刚于今年5月30日清晨与世长辞，享年78岁，由义子公布其死讯。

2025年回顾｜唐佳雪妮「鸳鸯蝴蝶命」

圈中模范夫妻资深武术指导丈夫唐佳（原名黄唐）、与「一代女侠」太太雪妮夫妻情深，今年6月23日曾惊爆唐佳在佐敦堕毙，终年88岁。雪妮相隔10日、于7月3日因胰脏癌在医院病逝，享年77岁。其家属在安排二人合办丧礼送别。

2025年回顾｜「香港四大才子」蔡澜兄弟同年亡

继金庸、倪匡、黄沾之后，「香港四大才子」最后一人蔡澜，于6月25日在养和医院安详离世，享年83岁。蔡澜的死讯公开后，遵从其意愿不设任何仪式，并已火化遗体。星加坡电视制作人、蔡澜的胞弟蔡萱，生前患有轻微的骨髓纤维化，于今年3月26日离世，享年78岁。

2025年回顾｜吴博君与「渐冻人症」搏斗七年

「TVB御用小人物」吴博君与「渐冻人症」搏斗七年，今年7月2日不幸离世，享年69岁。入行逾30年的吴博君，曾演出多部TVB剧集，擅演「店小二」、「反派」等小人物角色，其代表作有1996年TVB版本《笑傲江湖》的「桃谷四仙」。吴博君于1997年TVB裁员下离巢，曾转做酒楼清洁工、面包师傅等工作。

2025年回顾｜周骢肺炎离世享年92岁

TVB「御用爷爷」周骢（原名冼锦荣）今年7月4日因肺炎离世，享年92岁。周骢自50年代加入娱乐圈，60年代已做小生，演出过多部脍炙人口的作品，包括《苦命女儿》、《龙凤剑》、《痴情儿女》等。周骢1998年加盟TVB，代表作有《创世纪 II 天地有情》、《溏心风暴之家好月圆》等，直至2020年退休离巢。

2025年回顾｜黎姿姑妈黎宣寿满天年

资深演员黎宣于8月28日与世长辞，享年93岁。黎宣出身自演艺世家，父亲为「香港电影之父」黎民伟，黎姿是其姪女。黎宣于50年代活跃影坛，晚年加入TVB，参与过《大时代》、《真情》等经典剧集，2010年完成《Only You 只有您》后淡出幕前，与老公高宏过退休生活。

2025年回顾｜许绍雄弥留群星探望

许绍雄（Benz雄）今年10月27日被《星岛头条》独家爆病危消息，当时有逾30位艺人赶赴医院探望。许绍雄延至翌日（10月28日）凌晨病逝，享年76岁。许绍雄从影54年演出作品无数，在《新扎师妹》系列的「方中Sir」、《使徒行者》的「欢喜哥」是近年的代表作。

2025年回顾｜冯淬帆晚年受病魔折磨

「冷面笑匠」冯淬帆以《五福星》系列、《最佳损友》、《精装追女仔》等喜剧片奠定影坛地位，当年一句「香蕉你个芭乐」经典台词深入民心。一生未婚的冯淬帆，晚年饱受病痛困扰，于10月31日在台湾病逝，享年81岁。

2025年回顾丨有哪些海外艺人逝世？

2025年回顾｜大S徐熙媛魂断东京

台湾女星徐熙媛（大S）今年初与家人游日期间，传出因日本流感急症过世消息。最终大S的家属证实死讯，徐熙媛于2月2日在日本病逝，终年48岁，在当地火化后骨灰运回台湾安葬。「大S」徐熙媛与前夫汪小菲育有一子一女，离婚后闪嫁20年前曾相恋的韩国艺人具俊晔。大S生前患有癫痫病和心脏病，并经历过两次流产。

2025年回顾｜林冲睡梦中离世

台湾「钻石歌王」林冲于7月7日在睡梦中安详辞世，享年92岁。林冲2011年曾罹患摄护腺癌，一度抗癌成功，三年前左腿曾施手术，导致林冲的行动能力衰退，多次意外跌倒受伤，去年因髋关节重摔，而要接受手术。

2025年回顾｜千百惠曾恋已婚作曲家

台湾「跨代歌后」千百惠于8月19日凌晨因病去世，享年62岁。千百惠是台湾泰雅族歌手，凭《想你的时候》、《走过咖啡屋》、《烟雨蒙蒙》等歌曲红遍亚洲。千百惠于1991年到北京发展，与已婚作曲家高大林挞著，之后为爱到内地定居。但到2012年千百惠宣布与高大林离婚，二人育有一子。

2025年回顾｜于朦胧堕楼身亡闹风波

内地《三生三世十里桃花》男星于朦胧于9月11日传出堕楼身亡消息，终年37岁。事后警方排除于朦胧死因涉刑事成份，所属工作室证实噩耗，并上载于母的声明强调儿子离世属「饮酒意外」。自于朦胧逝世后，网民指「疑点重重」，有传因拒绝潜规则被「雪藏」三年，惹起不少揣测，于朦胧离世风波仍持续发酵。

2025年回顾｜谢侑芯猝死案多疑点

台湾「护理系女神」网红谢侑芯10月22日被发现猝死于吉隆坡的酒店，终年31岁。马来西亚歌手黄明志爆出曾在案发现场，警方在房内搜出约9颗疑似摇头丸的蓝色药丸，而黄明志的初步尿液检测结果，对4种毒品呈阳性反应。黄明志因卷入谢侑芯猝死案，曾以谋杀、毒品等罪名两度遭延扣。但12月时谢侑芯案有大反转，检方改口称黄明志对毒品反应呈阴性，暂时还了黄明志清白。

2025年回顾｜金赛纶于金秀贤生日轻生

童星出身的金赛纶，曾以电影《杀手代父》惊艳影坛，2月16日被发现在首尔家中身亡，终年24岁。金赛纶于2022年爆出酒驾肇逃、拒绝酒精测试，自毁星途，2024年原计划透过话剧复出，却在「秒删与金秀贤贴脸照」风波后遭换角，复出失败。金赛纶离世当日正是金秀贤的生日，其后传出二人曾是恋人，有指金赛纶当时未成年，金秀贤因舆论备受抨击，导致形象受损，事业陷危机。

2025年回顾｜仲代达矢曾拍港产片

日本名导黑泽明御用「国民俳优」仲代达矢11月8日逝世，享年92岁。仲代达矢代表作《大镖客》、《影武者》等，并曾演港产片《妖兽都市》。仲代达矢1975年与妻子宫崎恭子共同创办「无名塾」，培育新人演员，当中包括役所广司、若村麻由美、真木阳子、泷藤贤一等实力派演员。

2025年回顾｜李顺载家人安详辞世

被誉为「国民爷爷」的韩国综艺《花漾爷爷》资深演员李顺载，11月25日在家人陪伴下安详辞世，享年91岁。李顺载从影近70年，去年底曾因健康恶化一度停工，并取消10月演出舞台剧，静养三个月后，李顺载出席「KBS演技大赏」，并凭韩剧《狗之声》夺得至高荣誉「大赏」，成为KBS史上最高龄的得奖者。

2025年回顾｜真赫曼与妻陈尸家中

以《密探霹雳火》和《豪情盖天》两度摘得奥斯卡金像奖的95岁硬汉演员真赫曼（Gene Hackman），2月26日被发现与妻子贝齐荒川（Betsy Arakawa）陈尸新墨西哥州圣塔费的家中，当时死因未明，事件引发外界关注。真赫曼生前患有阿兹海默症晚期，据警方调查，指真赫曼夫妇疑分别因心脏病、感染汉坦病毒导致丧命。

2025年回顾｜罗拔烈福寓所辞世

罗拔烈福（Robert Redford）于9月16日在加州寓所安详辞世，享年89岁。罗拔烈福曾以《老千计状元才》夺下奥斯卡影帝，并创办影响深远的辛丹斯电影节，罗拔烈福不仅是一位杰出的演员，更是独立电影的重要推手，其魅力与贡献将永载史册。

2025年回顾｜朱比兰特赛克斯、名导洛连纳夫妇疑遭杀害

世界级男中音歌唱家朱比兰特赛克斯（Jubilant Sykes）曾获格林美奖（Grammy Awards）提名，12月8日晚在美国洛杉矶圣塔莫尼卡家中遇刺身亡，终年71岁。警方经初步调查后，朱比兰特赛克斯的31岁儿子麦卡赛克斯（Micah Sykes），被警方列为杀人嫌疑人逮捕。

而执导《90男欢女爱》的美国著名导演洛连纳（Rob Reiner）与太太Michele Singer Reiner，12月14日被发现倒毙在洛杉矶Brentwood的寓所，身上有刀伤，其32岁编剧二儿子Nick Reiner成为嫌疑犯。

