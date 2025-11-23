郑丹瑞70大寿多位圈中人到贺 筵开多席场面墟冚 妻女现身幸福满泻

郑丹瑞将于11月27日迎来70岁，今日（23日）郑丹瑞（阿旦）、夏竹欣、商台DJ光仔分别在社交网出PO，分享昨日（22日）庆祝70岁派对的照片。见到圈中人缘甚广的郑丹瑞，筵开多席招呼朋友，妻女也有现身。

郑丹瑞容光焕发

从照片可见，郑丹瑞的生日派对场面热闹，现场摆有「70th」，而布景板的打卡位，则用上够晒喜庆的鲜红色，上面除有「Happy Birthday」外，还有以线条勾画出的郑丹瑞画像，旁边写有「活在当下，天天快乐」，不少圈中好友均有到贺。照片中的郑丹瑞人逢喜事容光焕发，脸上挂著灿烂的笑容，显得非常精神，穿上牛仔装束更添上几分型格。

夏竹欣在IG限时动态分享合照，见到她揽实郑丹瑞腰部。夏竹欣留言：「祝金牌司仪超级巨星，我哋最爱锡嘅旦哥，70岁生日快乐！」夏竹欣又表达感谢：「永远都要多谢你，因为无你嘅鼓励根本无今日嘅我 #所以最威系我身边有你」。

郑丹瑞快将抱孙

郑丹瑞去年嫁女荣升外父，大女郑瑶（Zaneta）婚后火速造人成功，今年10月宣布怀孕喜讯。郑丹瑞入行半世纪，今年10月获马来西亚The Knights Award 颁发「Iconic Host of All Time」奖项。郑丹瑞表示心中既惊讶又感激：「不是因为我比别人优秀，而是这段岁月里，我本住初心，始终如一地做好每一个节目，此刻躬身接下的，是对所有默默坚守同行的致意。荣誉属于每个在岗位上将平凡化作不凡的灵魂，而我，只幸运地成了其中一道回响。」

