空运世一丨朱敏瀚「美男计」冧掂日本妹 鬼马将大王恋情摆上枱

TVB台庆综艺《空运世一》今晚（22日）播出最后一集，洪永城和朱敏瀚带领观众去到日本，直击海产、牛奶、新甘泉梨的制作及空运过程，两人率先直击鱼市场拍卖、并化身鱼店老板助手，「颜值男神」朱敏瀚去到日本都照样超有Market，事缘他与洪永城叫卖海产时，二人齐声向日本女生发功大赞「Kawaii（可爱）」，洪永城又请女生即场拣人「喂蚝」，并笑言：「Me very gentleman， very full of sense of humor.」；朱仔则简单谓：「Me handsome only.」结果朱仔凭「美色」胜出，亲手喂日本女生吃生蚝之余，还送上拥抱，𠱁得她们甜笑连连。

朱仔、大王再度合体

至于最后一集的惊喜嘉宾是大王安德尊，原来朱仔曾主持《都市闲情》，今次是他自2015年后与大王再度合体。为感谢大王10年前的照顾，朱仔专诚空运日本鲷鱼、牛奶、新甘泉梨送给大王，并搞笑大玩食字将大王恋情摆上枱：「平时宋芝龄咪成日打你嘅，我『送支奶』畀你啦！安慰返你。」大王即笑言会成箱牛奶送给宋芝龄。



