44岁火辣女星梅毒缠身？疑染性病突然宣布停工暂别幕前 自爆检测结果令人担忧

日本知名熟女系AV女优武藤彩香（武藤あやか）突然投下震撼弹，近日无预警宣布将暂时告别AV界，消息一出，令大批粉丝震惊不舍。有指武藤彩香由于梅毒检测结果持续出现「阳性」，不得不停工寻找病因。

武藤彩香计划休息

44岁的武藤彩香以冻龄美貌和火辣身材，在AV界拥有极高人气，早前更到海外参加活动。但武藤彩香最近在个人X帐号上发布声明，表示将暂停所有AV相关工作，预计明年1月完成既定拍摄后，便会进入休息期。

武藤彩香在声明中详细解释停工原因，原来是其梅毒检测结果反复出现「伪阳性」，但到妇科进行深入检查后，结果却是阴性。对于报告持相反结果，武藤彩香感到困惑，更因此导致其身心感到疲惫，因此决定暂时放下工作，好好调养身体，并彻底查明「性病」真相。

武藤彩香转战线上平台

武藤彩香暂别AV界，却同时宣布将在12月开设个人的MyFans（付费粉丝俱乐部），并与亲友合作，在新平台上陆续公开已拍摄完成的影片，估计有意转往线上平台发展。而AV达人「一剑浣春秋」分析，武藤彩香此举可能意味著会暂别幕前一段时间。同时他亦认为如只是短暂休息，相信不需大费周章开设付费粉丝团。

