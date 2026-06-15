中电办「区区有茶饮」邀逾250位长者茶叙 庆祝成立125周年

中华电力（002）日前（13日）举办区区有茶饮活动启动礼，邀请超过250位长者参与茶叙，以富有香港特色的「饮茶」弘扬「尊老、敬老、爱老」的中华文化，与社区一同庆祝成立125周年。

中电总裁罗嘉进表示，「饮茶」不单是香港人的生活文化，更承载着浓厚人情味，体现人与人之间连系。他续指，面对人口老龄化趋势，国家「十五五」规划提出「老有所养、老有所为、老有所乐」，并推动银龄行动，让长者更积极参与社会、发挥所长，而区区有茶饮活动正好体现「老有所乐」，中电义工将以关怀促进跨代交流，营造更共融、有温度的社区。

麦美娟：理念与民青局方向一致

民政及青年事务局局长麦美娟亦表示，中电积极推动香港绿色转型及可持续发展，并履行企业社会责任，透过今次区区有茶饮活动关怀长者，为社区注入温暖。她又指，中电「走入社区、亲身接触」的理念，与民政及青年事务局推动的方向一致，让有需要的长者感受到社区关怀和人情味，共建更关爱共融的社会。

民青局局长麦美娟（中）、中电总裁罗嘉进（右一）及企业发展总裁庄伟茵（左一）向在场长者送上包点。

长者：希望可以认识更多朋友

在启动礼上，超过60位中电义工陪同250多名长者，与他们分享节能及低碳生活资讯，鼓励实践绿色生活。其中一位于1月25日生日（与中电成立日期相同）的吴女士表示，「今次有机会参与这个庆祝活动，还和中电同一天生日，实在是难得的巧合，又有中电义工陪我们一起聊天，感觉很开心」。她提到，其丈夫也曾参加中电社区活动，学习使用智能电话，还认识了不少朋友，希望今次又可以认识更多朋友。

区区有茶饮活动是今年中电成立125周年的庆祝活动之一，伙拍新界社团联会、九龙社团联会、香港义工联盟，以及东华三院、保良局、仁济医院、九龙乐善堂、博爱医院及仁爱堂，由6月至11月，在供电范围内14区举办超过20场茶叙，由中电义工走入社区，向超过2,000名65岁或以上的独居及双老长者送上关怀与陪伴。

