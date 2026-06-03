Lalamove推社区关怀计划 为东华三院项目住户提供物流支援

Lalamove宣布推出全球关怀社区活动，联同亚洲6个市场的慈善机构，包括香港、印尼、⾺来西亚、泰国、菲律宾及新加坡，共同支援社区内的不同搬运需求。

Lalamove推出全球关怀社区活动。

该平台留意到，随着本港政府积极推动过渡性房屋及简约公屋入伙，基层家庭迁往新居的物流负担亦随之增加，因此，「La你返屋企」社区关怀计划为东华三院旗下多个服务项目的基层家庭提供搬运服务，帮助住户迁入或迁出过渡性房屋或简约公屋，减轻过程中的经济及体力负担。

5月至8月提供100个名额

是次计划于本年5月至8月期间提供约100个名额，为东华三院旗下位于启德、⾺鞍山、流浮山及元朗攸壆路的过渡性房屋及简约公屋住户提供专业物流方案。东华三院各个驻项目的社工团队会按住户的实际需要，配对合适的运输服务；受惠住户亦可获Lalamove全额资助「定价帮搬」等额外搬运服务。

