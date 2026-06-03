长江伙李嘉诚基金会助公益金筹款 本周六公众每捐1蚊 长江捐2元

长江集团公布，「长江捐款热线」将于本周六(6日)第21次启动为「公益金及时雨基金」筹款，亦将是长江集团联同李嘉诚基金会第六次携手配对公众捐款。当晚8时至11时在无线电视翡翠台播放的「万众同心公益金」电视筹款节目期间，公众致电长江捐款热线「18282」每认捐1元，长江集团联同李嘉诚基金会将双倍支持，配对捐款2元。

长江五度携手基金会配对公众捐款

长江集团已连续26年成为公益金三大最高筹款机构之一。早于1999年起，该集团透过不同的筹款活动，配对公众给予公益金的捐款，其中包括20度支持「公益金及时雨基金」。近年，长江集团五度携手李嘉诚基金会加码「双倍」配对公众捐款，先后惠及「公益金及时雨基金」、「公益金及时抗疫基金」及「公益金及时医疗援助基金」。在「双倍配对 1元变3元」模式的效应下，已连续数年透过热线录得筹款佳绩，当中包括歴年来的善款最高纪录。

「公益金及时雨基金」于2004年成立，是一项紧急援助基金，成立22年以来，致力为在突发困境中未获社会支援的有需要人士提供短暂、直接的紧急经济援助，帮助他们渡过难关。歷年来共拨出善款逾3.58亿元，向超过12.9万名有需要人士伸出援手。去年，基金已拨款超过2100万元，资助2700宗个案，协助5600名有需要人士。

长江集团主席暨李嘉诚基金会副主席李泽钜(左)手持2元硬币，象征延续过去5年双倍配对捐款模式，令香港公益金名誉副会长李业广手中的1元公众捐款增值两倍，「1元变3元」。

「公益金及时雨基金」的主要工作包括：