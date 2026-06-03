长江伙李嘉诚基金会助公益金筹款 本周六公众每捐1蚊 长江捐2元
更新时间：11:46 2026-06-03 HKT
发布时间：11:46 2026-06-03 HKT
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长江集团公布，「长江捐款热线」将于本周六(6日)第21次启动为「公益金及时雨基金」筹款，亦将是长江集团联同李嘉诚基金会第六次携手配对公众捐款。当晚8时至11时在无线电视翡翠台播放的「万众同心公益金」电视筹款节目期间，公众致电长江捐款热线「18282」每认捐1元，长江集团联同李嘉诚基金会将双倍支持，配对捐款2元。
长江五度携手基金会配对公众捐款
长江集团已连续26年成为公益金三大最高筹款机构之一。早于1999年起，该集团透过不同的筹款活动，配对公众给予公益金的捐款，其中包括20度支持「公益金及时雨基金」。近年，长江集团五度携手李嘉诚基金会加码「双倍」配对公众捐款，先后惠及「公益金及时雨基金」、「公益金及时抗疫基金」及「公益金及时医疗援助基金」。在「双倍配对 1元变3元」模式的效应下，已连续数年透过热线录得筹款佳绩，当中包括歴年来的善款最高纪录。
「公益金及时雨基金」于2004年成立，是一项紧急援助基金，成立22年以来，致力为在突发困境中未获社会支援的有需要人士提供短暂、直接的紧急经济援助，帮助他们渡过难关。歷年来共拨出善款逾3.58亿元，向超过12.9万名有需要人士伸出援手。去年，基金已拨款超过2100万元，资助2700宗个案，协助5600名有需要人士。
「公益金及时雨基金」的主要工作包括：
- 支援陷入财困、不能维持生活基本开支的个人或家庭；
- 为有需要人士提供紧急援助，避免发生家庭及社会悲剧；
- 协助等候其他基金和政府资助的人士渡过难关；
- 向意外失去家庭经济支柱或天灾导致重大损失等个案提供紧急短期援助。
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