恒地举办「探索Central Yards」活动 为年青人拓阔视野

恒基地产（012）连续第四年支持政府推行的「共创明『Teen』计划」，并于日前特别举办一连两场「探索Central Yards」活动，招待约80位学员及友师，介绍中环新海滨旗舰项目Central Yards的规划理念、建筑及设计特色、创新科技，以及建筑项目背后所涉及的主要岗位，为参与活动的年青人拓阔视野，并就其学习及生涯发展提供启发。

期望更多年轻人投身业界

劳工及福利局局长孙玉菡致辞时表示，衷心感谢恒基地产的支持，为学员及友师提供宝贵机会，让他们亲临世界级地标项目的施工现场，了解大型工程在施工安全及科技应用等方面的实践，期望学员借此加深对建筑及工程行业的认识，并希望鼓励更多有志的本地年轻人投身业界，为香港未来发展注入新力量。

「共创明『Teen』计划」友师及学员在专人带领下参观Central Yards临时行人通道，了解其设计特色及艺术元素。

恒基地产执行董事黄浩明则表示，年青人是社会的未来，培育他们开阔眼界、增强自信，为日后作好准备，对香港未来发展极为重要。集团希望透过是次活动，让年青人对香港大型地标项的发展加深了解，以及对背后所涉及的专业领域有初步认识，从而启发他们思考未来升学和就业方向，日后在不同岗位上贡献香港。

集团提到，有关学员及友师当日参观了Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼的临时行人通道，并由专人介绍通道的设计特色与艺术元素，让参加者进一步认识项目的规划理念。