Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒地举办「探索Central Yards」活动 为年青人拓阔视野

ESG
更新时间：15:33 2026-06-01 HKT
发布时间：15:33 2026-06-01 HKT

恒基地产（012）连续第四年支持政府推行的「共创明『Teen』计划」，并于日前特别举办一连两场「探索Central Yards」活动，招待约80位学员及友师，介绍中环新海滨旗舰项目Central Yards的规划理念、建筑及设计特色、创新科技，以及建筑项目背后所涉及的主要岗位，为参与活动的年青人拓阔视野，并就其学习及生涯发展提供启发。

期望更多年轻人投身业界

劳工及福利局局长孙玉菡致辞时表示，衷心感谢恒基地产的支持，为学员及友师提供宝贵机会，让他们亲临世界级地标项目的施工现场，了解大型工程在施工安全及科技应用等方面的实践，期望学员借此加深对建筑及工程行业的认识，并希望鼓励更多有志的本地年轻人投身业界，为香港未来发展注入新力量。

「共创明『Teen』计划」友师及学员在专人带领下参观Central Yards临时行人通道，了解其设计特色及艺术元素。
「共创明『Teen』计划」友师及学员在专人带领下参观Central Yards临时行人通道，了解其设计特色及艺术元素。

恒基地产执行董事黄浩明则表示，年青人是社会的未来，培育他们开阔眼界、增强自信，为日后作好准备，对香港未来发展极为重要。集团希望透过是次活动，让年青人对香港大型地标项的发展加深了解，以及对背后所涉及的专业领域有初步认识，从而启发他们思考未来升学和就业方向，日后在不同岗位上贡献香港。

集团提到，有关学员及友师当日参观了Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼的临时行人通道，并由专人介绍通道的设计特色与艺术元素，让参加者进一步认识项目的规划理念。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
8小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
6小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
23小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
22分钟前
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
8小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
5小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
6小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
13小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
4小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
2小时前