财政部在港首发60亿人币绿色国债 超额认购逾9倍 陈茂波：全球资金与国家绿色项目对接

国家财政部昨日（28日）在香港定价发行60亿元（人民币，下同）绿色主权债券，市场反应热烈，发行总申购金额高达624亿元，超额认购倍数达9.4倍，创下历年离岸人民币债券簿记发行的最高认购倍数纪录，反映全球投资者对中国兼具绿色金融与主权信用保障优质资产的认可。财政司司长陈茂波今日（29日）出席发行仪式时指出，今次「首发」别具意义，进一步完善香港离岸人民币债券的收益率曲线，并彰显香港「金融+」战略服务国家高质量发展的重要作用。

是次发行的60亿元绿色国债分为两个年期，其中3年期规模为30亿元，发行收益率为1.42%；5年期规模同为30亿元，收益率为1.56%。3年期及5年期债券认购倍数分别达到9.8倍及11倍，债券将于香港联交所上市，集资所得将严格按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》，全数用于中央财政预算中的合格绿色支出。

陈茂波：港绿债发行连赢亚洲八连冠

陈茂波在致辞中表示，财政部已连续18年在港发行人民币国债，累计总额逾4,600亿元，为国际投资者提供安全可靠、回报稳定的选项。配合国家「十五五」规划推进人民币国际化，香港作为全球最大离岸人民币枢纽，目前处理全球约75%离岸人民币结算，资金池规模近1.2万亿元。

他强调，国家推进「3060」双碳目标，是次发行能高效将全球资金与国家高质量绿色项目对接。事实上，香港已连续8年位居亚洲绿债发行额榜首，市占率达4成，近年更积极推动绿色数字债券及巨灾债券等创新工具，积极构建「金融+科技+绿色」生态圈。

陈茂波在致辞中表示，财政部已连续18年在港发行人民币国债，累计总额逾4,600亿元，为国际投资者提供安全可靠、回报稳定的选项。

交银分行协助财政部发债

交通银行香港分行连续17年获财政部委任为在香港发行人民币国债的独家发行及交存代理、财务代理，本次协助财政部在港首发绿色主权债，并全程服务相关发行工作。交行香港分行表示，本次发行有效运用市场驱动的正向激励机制，投资者的踊跃认购充分展现香港作为离岸人民币业务枢纽的活力和流动性。此举增强国家在绿色金融领域的国际竞争力与话语权，同时也是国家支持香港巩固国际金融中心地位、建设亚洲可持续金融枢纽的核心实践。

汇丰：反映外资对中国经济增长潜力具信心

另一方面，担任本次发行联席主承销商及账簿管理人的汇丰银行亦对发行结果表示欢迎。汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建指出，国际投资者的积极参与，充分体现国际市场对中国经济增长潜力充满信心，并向外界传递中国积极推进绿色低碳转型的承诺。

廖宜建补充，「十五五」规划纲要指出要推进人民币国际化，是次发行有助建立定价标杆，鼓励更多发行人扩大发行人民币债券。他亦引述汇丰于5月初公布的全球百家央行外汇储备趋势调查指出，预计到2035年，人民币在全球外汇储备中的占比将达到7.2%，高于去年预测的6.5%，反映全球人民币外储占比增加的预期，与高质量人民币资产受追捧相辅相成。

自2009年以来，汇丰积极参与国家财政部的境外主权债券发行工作，包括2024年在沙特阿拉伯发行美元主权债券、在法国发行欧元主权债券、去年4月在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券，以及11月在香港发行美元主权债券。