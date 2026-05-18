煤气与南韩现代汽车等10企签合作备忘 构建香港氢能生态圈

香港中华煤气（003，Towngas）今日（18日）签署一项多方战略合作备忘录，汇聚中国内地、法国、香港及韩国四地共10家业界顶尖企业，包括韩国现代汽车集团、威立雅香港、中检香港等，共同构建香港氢能生能圈。

拟用沼气生产绿色氢气

集团指出，战略合作核心目标包括利用堆填区收集的生物沼气生产绿色氢气；在港部署及推广氢能商用车辆及氢能发电机；以及共同培育氢能初创企业，为行业注入创新动力。集团又提到，作为香港氢能生态圈的协调者与核心参与者，目前已成功完成8个氢能示范项目，业务版图全面覆盖氢能的「生产、运输、应用」三大环节。

2030年前感受到绿色效益

煤气公司营运总裁—香港业务郑晓光表示，发展氢能生态圈绝对不能单打独斗，必须依靠多方携手参与、共同建设，而这次MoU的签署标志著一次极具前瞻性的战略合作，公司将继续担当氢能生态圈的协调者和参与者，目标在2030年前，让香港市民切实感受到氢能带来的清新空气与绿色经济效益。

除了全力发展氢能，煤气公司正积极拓展多元化的绿色能源版图，期望未来能共建规模更大、涵盖面更广的绿色生态圈。重点发展领域包括：可再生能源（Renewable Energy）、绿色甲醇（Green Methanol）及可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）。

