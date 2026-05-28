酒店业回收纺织品助减碳 港格循环再造手提袋 逸东中菜厅推环保制服

ESG（环境、社会及公司治理）近年成为全球企业转型的重要方向，香港酒店业亦各出奇谋，积极在本港绿色减碳上出一分力。港岛香格里拉酒店与逸东酒店不约而同在纺织品回收及环保制服方面下功夫，除了取得环保成果，亦可提升员工舒适度及工作效率。

手提袋当小礼物送同事

港岛香格里拉酒店去年成为香港首间实行纺织品三级回收的酒店，成功回收超过1.6公吨旧制服、枱布、毛巾及浴袍，协助减少超过20公吨碳排放。这项计划由Crestwell Attire协助推行，透过系统化的回收流程，将旧纺织品循环再造成环保手提袋，并于「国际房务周」，作为心思小礼物送予房务部同事。

港岛香格里拉酒店房务部总监三浦亮表示，酒店每年需更换大量纺织品，包括员工制服大约每年4,000件、餐饮用布2万件，以及客房床单和毛巾18,000件，造成了巨大的营运压力及环境影响。

减少浪费兼提高归属感

透过循环再造的手提袋，不仅减少浪费，更因是用同事过去日常工作中使用的材料制成，更增强了他们的归属感、自豪感及对酒店永续发展工作的认可。Crestwell Attire联合创办人陈伟杉表示，不少公司或酒店实行将旧纺织品升级再造的项目，例如将旧制服拆件或加工成为手袋等，这些属于二级回收再造，一般牵涉手作较多，难以量产；而三级回收再造则有规模和系统，可回收大量的企业旧纺织品。

此外，港岛香格里拉在2023年已开始将部分旧纺织品捐赠予动物福利组织，如西贡流浪伙伴及防止虐待动物协会（SPCA），延长物料寿命并减少堆填。该酒店的房务部又引入环保新制服，具备透气、吸湿排汗及耐洗涤等优点，提升员工舒适度与工作效率。

竹纤维物料具凉感与抗菌特性

另一边厢，香港逸东酒店亦积极拓展ESG，期望在人、地球与利润之间取得平衡。今年，逸东酒店旗下米芝莲一星中菜厅「逸东轩」为楼面服务员换上低碳环保竹纤维制服，为前线员工带来更舒适和安全的工作环境。

香港逸东酒店行政办公室经理及可持续发展经理曾熹慧指，自2020年起已推动可持续制服转型，但当时物料昂贵及技术未成熟，去年她们伙拍可持续制服设计公司Infinity Innovation，为「逸东轩」设计及制作可持续竹纤维制服。竹纤维物料具凉感与抗菌特性，适合高强度及人流密集的餐厅环境，她指员工反应正面，认为制服轻身透气，清洗后更具免熨效果，既符合酒店形象，又可提升工作舒适度。

枕套再造洗衣袋获客人欢迎

另外，逸东酒店亦推行纺织品「循环管理」，将退役枕套升级再造成环保洗衣袋。香港逸东酒店房务总监周美玲指，「客人得知洗衣袋的来历和意义后非常喜欢，他们甚至直接拿走，反映客人高度认同再造概念，这个计划更被带到我们美国的旗舰店。」该酒店每年又监察约2,400公斤后勤纺织品，透过层层递进的使用模式，将损耗量降至最低，包括将退役的纺织品会转化为活动地垫 、舞台覆盖布或艺术素材。