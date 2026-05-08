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政府发行276亿等值港元绿色债券及基建债 最长30年期 录超购7.6倍

ESG
更新时间：19:47 2026-05-08 HKT
发布时间：19:47 2026-05-08 HKT

政府公布，在政府可持续债券计划和基础建设债券计划下，成功定价约276亿港元等值的绿色债券及基础建设债券，涵盖港元、人民币、美元及欧元。

30年期港元债发行规模较去年翻倍

政府指，这批绿色债券和基建债券在5月7日定价，包括30亿港元的30年期基建债券，息率3.95%；60亿人民币的20年期基建债券，息率2.60%；60亿人民币的30年期基建债券，息率2.70%；5亿美元的5年期基建债券，息率4.052%；以及7.5亿欧元的8年期绿色债券，息率3.119%。

逾30市场环球投资者参与

政府表示，是次发行吸引了来自亚洲、欧洲、中东和美洲，超过30个市场的环球投资者广泛参与，录得总认购金额约2,390亿港元等值，认购额为发行额的约8.6倍；其中30年期港元债券的发行规模为去年首次发行的2倍，2024年首次推出的20年期及30年期的长年期人民币债券亦继续广受投资者欢迎。

陈茂波：为北都在内重要基建融资

财政司司长陈茂波表示，基建债券为包括北部都会区在内的重要基建项目融资，让惠及经济发展和民生的项目能够加快落成，其中绿色债券亦支持绿色和低碳转型项目，并巩固提升香港绿色及可持续金融中心的发展。

陈茂波称，这次政府继续发行较长年期的港元和人民币债券，并加大发行额，满足机构投资者对投资长年期债券的需求，同时推动本港固定收益及货币市场的发展。他续指，人民币债券将进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，完善离岸人民币收益率曲线，助力推进人民币国际化。他称，环球机构投资者对认购这批政府债券反应热烈，充分反映他们对香港发展前景的信心。

这批绿色债券和基建债券预计在5月14日交收，并于港交所和伦交所上市。绿色债券和基建债券获惠誉AA-、穆迪Aa3，以及标普全球AA+评级。金管局代表政府发行此批绿色债券和基建债券。

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