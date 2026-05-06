珊瑚每年长5毫米 最低工资加一蚊｜林一一

阿May系一间香港上市旅游公司嘅公司秘书，五一前一晚WhatsApp我：「救命，份ESG报告听日12点要sign-off上board，我啱啱收到CEO加咗一句叫做『Promoting Sustainable Eco-Tourism in Local Communities』，虽然我哋宜家卖紧嘅package入面有『西贡桥咀洲珊瑚浮潜半日游+酒店 buffet』⋯⋯

我问：「你哋一日带几多人去？」 「Half-day tour两团，每团50 个。」「桥咀洲一日已经有3,000人登岛，渔护署一日派300个口头劝喻，你份report仲想叫『eco-tourism』？」阿May沉默咗五秒，回我一句：「咁⋯⋯ tour guide真系有讲请唔好踩珊瑚。

生态旅游唔应该系空头支票

「生态旅游（Eco-Tourism）」呢个字，系近年旅游业界ESG报告入面被滥用得最甘嘅buzzword之一，因为佢同时触发E同S两条冇人会核实嘅承诺。问题系，每一个字其实都系一张支票：

E：「我哋会保护环境。」桥咀洲北岸珊瑚覆盖率77.5%，全港最高。喺香港，珊瑚生长速度大概每年5至10毫米。一只size 7嘅波鞋一脚落去，轻轻松松抹走十年。

S：「我哋会帮到本地社区。」全港五月一日加最低工资加2.38%，由 $42.10加到$43.10，港纸加咗一蚊。同日西贡一个卖牛杂嘅老板娘同我讲：「呢度多咗一万人，我张单冇加价，因为加咗会冇人帮衬。

G：「我哋有governance。」渔护署黄金周首日派300次「口头劝喻」。

以风险管理嘅角度睇，呢类ESG披露属于「高风险叙述型」——冇基线数据、冇量化KPI、冇处罚机制、纯靠narrative撑住。一旦监管收紧，呢类披露就系第一批中枪嘅。欧盟CSRD对「Greenwashing」嘅法律定义其中一条，正正就系指「冇可核实证据而夸大环境表现」；而港交所ESG披露指引近年亦逐步向IFRS S2标准靠拢，由「不披露就解释」（comply-or-explain）行紧去「定性+定量+第三方核实」。

换句话讲，阿May份报告每一页都唔系marketing material，而系未来监管落闸𠮶阵，会被人逐句拎出嚟对嘅自白书。

系世外桃源定黄粱一梦

人类学上有个经典理论，叫做「Staged Authenticity」（编排化的真实）：1973年由Dean MacCannell提出。佢嘅thesis好简单：旅游业最大嘅商品，从来唔系风景，而系「真实感」。但因为游客一到，「真实」就会被破坏，所以业界要不停搬演一个「真实set」畀游客睇，表面上系渔村，实际上系导演排好嘅 stage。MacCannell形容呢个叫「front region」与「back region」。你以为自己去咗世外桃源，其实你去咗一个专门搭嚟畀人觉得自己去咗世外桃源嘅地方。

呢个理论放喺ESG业界，系致命嘅。因为香港大部份Eco-tourism项目，本质上就系staged ecology：导游嘅script、「请保育珊瑚」嘅banner、无人机、口头劝喻… … 全部都系front region。Back region入面，系一群被 buffet喂饱嘅游客，踩住一片每年只长5毫米嘅珊瑚拍IG，配文「香港好靓 #ecofriendly」。

经济学家 Goodhart 讲过𠮶句：「当措施实施成为目标，该措施便注定不可能是好的实践。（When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.）」翻译成人话就系：可持续发展一旦变成宣传口号，可持续发展呢个字本身就唔再可持续。

当生态变成商品

香港人钟意嘅Veblen仲有另一个角度：「Conspicuous Consumption」（炫耀性消费）原本讲嘅系买Hermès，但21世纪进化咗，演变成「Conspicuous Conservation」（炫耀性保育）：我捐钱俾WWF、我去桥咀洲浮潜、我份ESG报告攞咗Platinum Award——呢一切嘅功能，唔系保护地球，系表演畀同行同基金经理睇：「我系ethical嘅」。

为咗尽力保护脆弱嘅珊瑚礁，渔护署喺桥咀洲派咗300个「口头劝喻」。何谓「口头劝喻」？就系一个受过训练嘅政府人员，企喺4,000万年生成嘅珊瑚礁前面，望住一个刚刚踩落水踢起珊瑚碎片嘅游客，礼貌噉讲：「先生小姐唔好踩呀。」然后喺小本子记低：「已劝喻一次」。

香港治理之精髓，从来唔在于惩罚，而在于「劝喻」呢个艺术形式。轻、软、有温度、唔伤人感情、唔影响旅游收入……上市公司每年披露厚过电话簿嘅ESG报告、每份董事会议纪录逐个签字确认，但实质落到地嘅环境监管，好有可能就系呢300句「请唔好踩呀」。

有耐心总会见到美好未来

特区政府喺呢个5月1日同时颁下两项德政，刚柔并举、文武兼备：其一，最低工资由$42.10上调至$43.10，以坚实嘅一蚊升幅体恤基层、回应打工仔对劳动节嘅期盼；其二，渔护署精锐尽出，部署无人机、设置人流计数器、联同WWF设摊宣传、再以300次温情劝喻守护桥咀洲嘅珊瑚生态，诚然智慧执法、跨界协同、刚柔并济嘅国际典范。前者展现以人为本嘅施政理念，后者彰显世界级生态治理水平，全部都系可持续发展嘅最佳案例。我哋身为市民，由衷感激。

呢个叫做Hong Kong-style Stakeholder Capitalism：所有stakeholder都有回应，大家都有stake，但cake（实质利益） …… 或者应该仲系热厨房个焗炉入面焗紧。只要大家有足够耐心，我哋总会可能应该有机会见到蛋糕出炉嘅一刻。最紧要对我哋香港有信心。

最后我同阿May讲，CEO想加「Promoting Sustainable Eco-Tourism」𠮶句合规上无问题。但我心入面想讲嘅系建议改做：「Promoting Eco-Tourism While It Lasts，至少诚实。

Eco-tourism同ego-tourism之间，可能最大分别就系𠮶个未见踪影嘅cake。

林一一

长期研究企业可持续发展、气候治理与资本市场风险的ESG从业员。

期望化繁为简，将多余修饰拆去，把可持续议题讲得清楚、写得务实，从细节还原本质，一理通百理明。