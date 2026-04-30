太古地产爱心大使成立25周年 推大型义工招募平台

太古地产（1972）旗下「太古地产爱心大使」企业义工团队表示，于今年成立25周年，与Time Auction义工配对平台合作，推出「Community Ambassadors X Partners Volunteer Hub」义工招募平台，并率先在4月29至30日于太古坊举办大型招募活动，鼓励更多人加入义工行列，加强社会凝聚力。

新平台涵盖由「太古地产爱心大使」主办，及与义务工作发展局、圣雅各福群会、香港小童群益会及Redress等长期合作伙伴合办的义工活动，提供超过1,000个义工岗位，让参加者更容易找到合适的义工服务机会。完成指定服务时数后，更可透过平台兑换丰富礼物或奖赏体验。

首日逾500人登记

义工招募活动获太古坊及太古广场租户支持，公众亦可于平台登记成为义工，太古地产指，首日活动即获超过500位人士登记响应。

太地：营造更可持续未来

太古地产公共事务副董事黄文杰表示，太古地产爱心大使今年踏入25周年，适逢公司推出以构建全球最可持续社区为愿景的「2050可持续发展愿景及策略」，全新义工招募平台正正让我们与各界携手壮大义工力量，为社区带来更多正面影响，营造更可持续的未来。

太古地产爱心大使因应25周年推出「Pledge 2x5 Hours of Volunteering」活动，鼓励更多人加入义工行列。参加者可透过新平台参加，并承诺由即日至9月30日内，完成10小时或以上的义工服务，即可于10月16至18日于太古城中心举办的「太古地产爱心大使同行25年．慈善义卖」活动内换领礼品。

今年将推一系列庆祝活动

太古地产爱心大使计划于2001年成立，指出秉承公司社区营造宗旨和可持续发展愿景，以「齐建共融社区」为理念，在过去25年发展成拥有超过6,000位义工的义工团队网络，致力回应社会不同需要。太古地产表示，为庆祝25周年重要里程，团队将推出一系列庆祝活动，重点活动包括今年10月于太古城中心举办大型慈善义卖，推出25周年限定精品，以25元起义卖，善款将全数捐予义务工作发展局。